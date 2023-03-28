▲ 尚騰汽車集團投資 ŠKODA 全台最大旗艦展示暨服務中心舉行上樑典禮

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尚騰汽車集團對ŠKODA未來在台發展動能深具信心，進而傾注全力投入全新旗艦展示暨服務中心的開發。於2022年6月正式開工興建的全新ŠKODA內湖旗艦展示暨服務中心，歷經半年興建，於今日（3月27日）進行盛大的上樑儀式，現場由ŠKODA Taiwan李御林總裁、尚鵬汽車歐瑞雲董事長、臺灣湯淺電池盧宏恩董事長、勤益投資控股曾瑞澤副總經理、張原輔建築師、政鼎營造李政田協理及尚騰汽車集團執行長吳睿弘等貴賓共同見證這歷史性的一刻，同時宣布ŠKODA此一全台最大的內湖旗艦展示暨服務中心，將於今年12月底正式啟用，為品牌步入在台營運新篇章之際，立下頗具指標性的重要里程碑。
尚鵬汽車斥資新台幣逾四億元，打造功能最完整之營銷服務據點
位於內湖舊宗段核心區域的ŠKODA全新內湖旗艦展示暨服務據點，基地超過800坪，總樓地板面積超過1,470坪，更全面納入新車展售、認證中古車、全功能維修保養服務（含鈑金烤漆）、精品、汽車美容、車輛保險與租賃、電動車快速充電、客戶休憩餐飲等多元服務，在ŠKODA所倡導的Human Touch以人為本的服務精神下，讓消費者能夠享受到尚鵬汽車對人車最無微不至的貼心照料。而此旗艦據點鄰近大潤發、家樂福、Costco、IKEA、B＆Q特力屋、紐約家具設計中心、燦坤3C、迪卡儂、內湖花市等賣場，全新內湖旗艦展示暨服務據點正式啟用後，將使此處成為大台北地區最為完備的生活機能商圈。
ŠKODA Taiwan總裁李御林表示：「ŠKODA Taiwan自2015年正式在台成立後，積極提升通路服務品質，目前全台灣已經擁有19家展示中心以及服務據點，非常感謝尚鵬汽車對 ŠKODA的支持，在內湖地區打造這一座全新內湖旗艦展示暨服務據點，相信這個旗艦點未來將成為大台北地區ŠKODA車主最堅強的後盾。」
尚騰汽車集團執行長吳睿弘進一步強調：「這座ŠKODA內湖旗艦展示暨服務中心，坐擁地利，將為周遭購物精華商圈帶來一股新動力。同時有鑑於汽車產業世代更迭，消費者消費型態改變，全新一站式購足的營運型態設計，也可成為台灣其他車廠借鏡參考的優質範例。」