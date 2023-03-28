拓展新北地區服務品質與量能 ISUZU 新北土城 3S 據點正式開幕
日本商用車領導品牌ISUZU在台總代理與總經銷—台北合眾汽車，於3月24日舉行新北土城3S據點開幕暨落成典禮，嶄新明亮的展間與全方位的售服體系進駐，讓台北合眾汽車全台服務效能大幅邁進，為運轉職人們提供更優質的服務品質。
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台北合眾汽車總經理黃脩程表示：「新北據點自原本五股搬遷至土城中華路一段現址，據點規模也從原本的1S營業所升級至3S據點，加入了售後服務與零件團隊進駐，都是因為有了廣大客戶群的支持。感謝一路走來，各位好朋友的支持與愛護，台北合眾汽車才能日益壯大。未來也會不斷精進軟硬體設備、加深擴大新北地區在地經營服務。」
新北土城3S據點採用全新設計，通透明亮的展間與洽談區，擁有舒適的賞車與購車環境。服務廠具備完善的維修設備、充足的零件庫存、專業的技術團隊，全方位售服體系建置是運轉職人的強力後盾。為體恤職人夥伴們在外奔波的辛勞，客戶休息區提供舒適的閱覽空間與沙發椅，車主可在等待車輛維修保養時享用免費咖啡、飲料、點心。
台北合眾汽車一直關注台灣在地的需求，提供純正日本血統的ISUZU商用車給台灣運轉職人們，而原先的五股據點仍持續營運，並規劃成特別展示區，目前展示市場上同級唯一的NPR雙艙車款與FRR 11噸車款，歡迎各位運轉職人蒞臨新北土城3S據點或新北五股展示間參觀賞車。