樂天女孩陳伊疑私密片外流　親揭與男主角「真實關係」

劉亞仁「染4毒」發文道歉了！心甘情願被罵：丟臉又後悔

▲韓國影帝劉亞仁染4毒後，首度發文致歉。（圖／翻攝YouTube KBS News）
▲韓國影帝劉亞仁染4毒後，首度發文致歉。（圖／翻攝YouTube KBS News）

記者郭佩蓉/綜合報導

36歲南韓影帝劉亞仁（本名：嚴弘植）2月爆出非法施打過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥），體毛被驗出丙泊酚、大麻、古柯鹼和K他命一共4種毒品陽性反應，演藝事業毀於一旦。他昨（27）日現身警局接受調查後也在鏡頭前親口致歉，今（28）日又再度發文道歉，表示：「我會接受大家的責罵跟法律的審判。」不僅感到後悔與丟臉，對於所有工作上的夥伴也有深深歉意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉亞仁首度在鏡頭前鞠躬致歉。（圖／翻攝YouTube KBS News）
▲劉亞仁首度在鏡頭前鞠躬致歉。（圖／翻攝YouTube KBS News）
劉亞仁今日在IG發道歉文，提到此次涉嫌吸毒醜聞，他表示讓很多喜愛他的人失望了：「昨天接受完警察調查後，致上了不夠充足的道歉，因為不光彩的事情，讓疼惜我愛護我的很多人感到失望了，再次向大家道歉，對不起。」

▲南韓影帝劉亞仁淪落成「4種毒王」，演藝事業毀於一旦，令人不勝唏噓。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
▲南韓影帝劉亞仁淪落成「4種毒王」，演藝事業毀於一旦，令人不勝唏噓。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
因為他一人牽連無數劇組、廣告商，損失恐破百億元，他認錯並承諾會負起責任，對於自己的行為將進行深刻反省，尤其是每一位工作夥伴、相關人士都正在努力實現寶貴的夢想與目標，但是卻因為他一人造成其他人的損失，他為此再次道歉：「因為我受影響的電影、戲劇和廣告等，昨天沒能致歉，今天想傳達給各位。」

▲南韓影帝劉亞仁今日在IG發道歉文。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
▲南韓影帝劉亞仁今日在IG發道歉文。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
此外，他也向支持他的粉絲們道歉，「很多人給予我支持、鼓勵、愛意，從事演員這個職業，我卻傷害了自己，我感到很後悔也很丟臉，還有很多人因為這錯誤感到受傷，我很抱歉。」他深知自己犯下的錯誤無法辯解，也知道自己確實做錯了，並坦承一直以來在用毒時的自我合理化行為，絕對是愚蠢的選擇，「以後我會誠實接受調查，心甘情願接受所有人的責難與法律的審判，再次獻上深深的謝罪心意，對不起。」

事實上，劉亞仁自上月5日從美國返回韓國在機場遭逮，入境時被拔160根體毛驗毒，最後確定驗出丙泊酚、大麻、古柯鹼和K他命一共4種毒品陽性反應，涉嫌吸毒遭調查。昨日上午現身警局，也是涉嫌吸毒後首次露面，他面容憔悴，頭髮也留長不少，穿著白色打底衣、黑西裝快速步入警局，對於媒體提問不發一語，氣色、狀態都不比以往。直到調查結束後，才接受媒體訪問，並且在鏡頭前道歉，今日發文也是從1月29日以後首度發文。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

劉亞仁「染4種毒龜縮52天」首度現身！憔悴疲憊模樣曝光

劉亞仁染毒偵訊12小時後首度露面！鞠躬致歉「深刻反省」

影帝劉亞仁淪「4種毒王」下場是？這些藝人也曾吸毒被逮

Joeman曬「炎上5人組」神級合照！3萬人笑翻：手機噴火了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀