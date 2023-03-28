劉亞仁「染4毒」發文道歉了！心甘情願被罵：丟臉又後悔

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因為他一人牽連無數劇組、廣告商，損失恐破百億元，他認錯並承諾會負起責任，對於自己的行為將進行深刻反省，尤其是每一位工作夥伴、相關人士都正在努力實現寶貴的夢想與目標，但是卻因為他一人造成其他人的損失，他為此再次道歉：「因為我受影響的電影、戲劇和廣告等，昨天沒能致歉，今天想傳達給各位。」
此外，他也向支持他的粉絲們道歉，「很多人給予我支持、鼓勵、愛意，從事演員這個職業，我卻傷害了自己，我感到很後悔也很丟臉，還有很多人因為這錯誤感到受傷，我很抱歉。」他深知自己犯下的錯誤無法辯解，也知道自己確實做錯了，並坦承一直以來在用毒時的自我合理化行為，絕對是愚蠢的選擇，「以後我會誠實接受調查，心甘情願接受所有人的責難與法律的審判，再次獻上深深的謝罪心意，對不起。」
事實上，劉亞仁自上月5日從美國返回韓國在機場遭逮，入境時被拔160根體毛驗毒，最後確定驗出丙泊酚、大麻、古柯鹼和K他命一共4種毒品陽性反應，涉嫌吸毒遭調查。昨日上午現身警局，也是涉嫌吸毒後首次露面，他面容憔悴，頭髮也留長不少，穿著白色打底衣、黑西裝快速步入警局，對於媒體提問不發一語，氣色、狀態都不比以往。直到調查結束後，才接受媒體訪問，並且在鏡頭前道歉，今日發文也是從1月29日以後首度發文。
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