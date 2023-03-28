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汽、柴選擇各一，起始售價 459 萬起！L461 世代 Range Rover Sport 正式導入台灣

▲ 汽、柴選擇各一，起始售價 459 萬起！L461 世代 Range Rover Sport 正式導入台灣
▲ 汽、柴選擇各一，起始售價 459 萬起！L461 世代 Range Rover Sport 正式導入台灣

2GameSome - 有車賞

Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎宣布 New Range Rover Sport 正式上市，導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型，售價分別為 459 萬與 471 萬起，敬邀所有嚮往性能與奢華氛圍的車迷朋友們親臨全台授權經銷商。

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現代設計語彙重新勾勒，成就完美動態奢華

New Range Rover Sport 透過全新世代設計語彙重新定義動態奢華，車前全新設計的前保桿與 Pixel LED  頭燈採用水平線條營造視覺張力；三條向後延伸經典車身線條勾勒不可錯認的流線身型，車側隱藏式手把、齊平搭接的車門窗為考量空氣力學所設計；全新的車尾燈組具備動態方向指示功能，亮黑色尾門飾條貫穿車尾，車型銘牌整合其中，彰顯極具性能氛圍的動感身型。

操控為本奢華並進，營造完美駕馭體驗

以駕駛為導向設計，駕駛座採指揮官式配置，提供居高臨下的絕佳操控視野；略為縮減的方向盤盤徑與中央鞍座斜面式設計迎合駕駛就手操控，營造 New Range Rover Sport 富饒的操駕樂趣。車室內頂級材質鋪陳，兼顧奢華舒適的乘坐質感，雙前座具備 20 向電動調整，後排則可電動調整座椅角度與 60:40 分離，四座皆具備加熱功能；全車座椅材質採溫莎皮革包覆，另提供全新開發的半苯胺頂級皮革與 Ultrafabrics 非皮革類頂級織品可供選擇，不僅具備更為精緻柔軟的觸感和易維護等特質，同時透過減少加工製程，實現永續經營的品牌精神。重新設計的內門飾板採用全新紡織材質，英國鑑賞級 Meridian 400W 音響系統巧妙整合於後方門板之中。New Range Rover Sport 於質感和操駕樂趣之間取得完美平衡，打造專屬動態奢華氛圍。

中央 13.1 吋懸浮式曲面觸控螢幕具備觸覺回饋功能，搭載最新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，並支援行動裝置無線連結功能，結合駕駛座前方 13.7 吋全數位電子儀錶板與抬頭顯示器，清晰直覺顯示多項車輛資訊。車內配置 ClearSight 電子後視鏡、手機無線充電、四區恆溫空調與空氣品質監測系統等多項配備，提供車主在盡情操駕之餘，同時享有更為便利舒適的駕乘體驗。

強悍核心與尖端底盤科技完美結合，成就絕佳操控

New Range Rover Sport 強悍性能的核心來自其所搭載的 Ingenium 3.0L MHEV 6 缸渦輪增壓汽、柴油引擎，汽油動力具備 400PS 與 550Nm 最大動力輸出，柴油動力則具備 300PS 與 650Nm 最大動力；結合 ZF 8 前速自手排變速箱系統，於 5.7 秒與 6.6 秒內完成0-100km/h 加速。

優異的行路操控性建構於整合式底盤控制系統，該系統整合包括全新的雙閥式氣壓避震與 Adaptive Dynamic 主動動態控制等多項底盤科技系統，透過即時路面回饋監測主動調整懸吊設定，提供風格鮮明的駕馭感受。面對不同需求，iAWD 智慧四輪傳動系統透過即時分配扭力至所需的輪軸之上，以確保最佳行駛效率。標配最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動模式可供選擇，並可選配全新的進階 ATPC 全地形行進控制系統，透過偵測地形自動微調車速與煞車，最佳化車輛循跡性，使車主大幅減少駕駛負擔，從容面對各種險惡地貌。

主被動安全科技全面搭載，360 度守護行車安全

New Range Rover Sport 車身搭載全新的 MLA-FLEX 車體，混合金屬結構與尖端工程技術使車身剛性提升 50%，並通過 Euro NCAP 撞擊測試，獲得 5 星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技，包括 ABS 煞車防鎖死系統、ACC 主動巡航控制系統含方向盤輔助、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣簾、駕駛注意力監控與反應系統、後方車流警示與後部碰撞預警輔助系統、乘客碰撞預警輔助，實現全方位安全防護。

陸上旗艦王者正式登台，敬邀親臨品味鑑賞

New Range Rover Sport 透過現代設計語彙重新打造更為流線、動感的絕美身形；車艙採駕駛導向設計，頂級材質鋪陳現代奢華氛圍；豐沛動力與尖端底盤科技完美結合，創造令人驚豔的全地形絕佳操駕表現。New Range Rover Sport 今（28）日起正式上市，導入 D300 Dynamic SE 與 P400 Dynamic SE 雙車型， 2023 年式建議售價分別為新台幣 459 萬元與 471 萬元起，入主即享 3 年或 10 萬公里原廠保固及 6 年原廠保養方案，敬邀所有喜愛英倫跑格的品味人士洽詢全台授權經銷商。

New Range Rover Sport

車型

2023 年式建議售價

New Range Rover Sport D300 Dynamic SE

459 萬元

New Range Rover Sport P400 Dynamic SE

471 萬元

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