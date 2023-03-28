▲ 福斯商旅增列 Caddy California 露營車編成，售價 167.8 萬元起！

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全新Caddy California以靈活輕巧的車身尺碼，有著輕鬆穿越大街小巷探索國內祕境的獨特魅力；並搭載露營車專屬配備、全方位多元機能與空間設計，以及完善的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，給予熱愛戶外生活玩家絕然不同的VanLife新生活。
台灣福斯商旅致力提供國人多樣化的車旅生活，給予多種不同等級的露營車選擇，如炙手可熱的T6.1 California夢幻露營車款、以及Caravelle／Caddy車型選配套件「VanLife Box好野露營組」，無需針對車輛進行任何修改，讓您的愛車一秒變成露營車。今日，「加州輕行旅」全新Caddy California在台正式上市，勢必再度掀起露營、戶外休閒市場熱門話題。Caddy California提供應有盡有的完整配備，更是所有喜愛車居的「VanLifer」心所嚮往的最佳夥伴，不僅能隨心所欲、盡情享受寶島迷人的自然風光，更能解鎖國內創意旅遊新玩法，享受多樣化VanLife生活。
全新世代Caddy California搭載露營車專屬配備，包含：實用貼心的「伸縮式車側遮陽棚」、便利收納的「隱藏式戶外摺疊桌椅」，不論晴雨搖身一變即成為美景環繞的戶外客廳；亦可選配提升舒適空間的「全景玻璃車頂」，在秘境群山美景環繞下相伴入眠，無論何時都能與家人共享大自然之美；車室內裝則是滿足戶外玩家生活機能需求，包含：符合人體工學的「碟型彈簧床架」，搭配舒適「雙人摺疊臥鋪」，只要將第二排座椅向下摺疊，拉開臥鋪，就能打造舒適的雙人床鋪；另配置「環艙遮陽簾」、「遮光置物袋」、以及「通風換氣紗窗」，同步搭載LED臥艙閱讀燈、LED尾門照明燈、230V歐規插座，不僅保持車內空氣清新，亦可讓乘員安心入眠，享受在家一樣的舒適自在；同時，為讓車主享受愜意自在的戶外生活，更具備專屬行動迷你廚房「隱藏式流理台」，包含單爐烹飪瓦斯爐、餐具置放儲物區，車內完整生活機能，讓戶外生活更加輕鬆，讓您隨心所欲暢快出遊。
全新Caddy California承襲Caddy Maxi外觀，擁有福斯家族外觀設計基因，結合蜂巢狀進氣壩造型，配置全新LED頭尾燈組、全天候輔助照明燈（含彎道照明功能），完美襯托科技化的車頭設計；流線的車身造型，更是展現洗鍊優雅的風格；同時，在車側滑門和尾門新增專屬「California」字樣，突顯其細膩質感及不凡身世。Caddy California車型提供10款耀眼車色選擇，包含金屬漆：古銅金、魅影紅、晴空藍、星空藍、璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、以及亮眼新色－蘋果綠；珍珠漆：珍珠黑、素色漆：香草白，滿足買家與眾不同的用車美學。
寬敞車室和多元的露營機能與收納空間，不僅是「VanLifer」輕旅行的最佳夥伴，更能全面滿足戶外玩家用車需求。車室座艙整合許多便利的大型儲物空間設計，包含駕駛艙車頂置物區等；而為滿足車旅所需，全車擁有多處置杯架的貼心設計，前排乘客艙更設置雙Type C充電插座，提供乘員便利快速充電。
此外，Caddy California配置Air Care室內空氣粉塵濾淨器，能有效過濾車內循環空氣中的細微粉塵及花粉，保持車室內清新的空氣循環。同時，為讓車主享受高質感車居生活，搭載全新中控台及數位觸控儀錶板，配置三幅式真皮多功能方向盤（含換檔撥片），亦可整合行車資訊控制、多媒體系統控制、IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，不僅提升駕駛行車便利性，亦可快速隨手操控各項車用電子配備；同步搭載新世代多媒體影音系統、電子線傳式排檔系統、按鍵式電子手煞車及觸控式車艙LED照明燈，以及Composition 8.25吋觸控螢幕原廠影音系統，並結合APP-Connect手機多媒體連結功能等，提供極為便利與貼心的用車環境。
在安全方面，全新Caddy California搭載福斯集團最新「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，整合全速域ACC主動式車距調節巡航系統具備Stop & Go功能、Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、Side Assist車側盲點警示系統、Rear Assist顯影式停車導引系統、駕駛疲勞偵測警示系統、MCB二次碰撞預煞系統等；並配置Lane Assist車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能）。無論車輛在行進間或停車過程中，均能隨時提供完善的主動安全輔助功能，讓您與家人得以輕鬆享受每一趟幸福旅程。
在底盤及動力科技方面，搭載福斯集團最新世代MQB轎式底盤，配置全新設計的複合式圈狀彈簧後懸吊系統，不僅提供媲美轎車的舒適度，同時降低車身的離地高度，方便乘客進出車輛更為便利。全新Caddy California搭載EA288 Evo系列2.0升TDI渦輪增壓引擎，配置雙重SCR廢氣處理系統，以及引擎滑行功能，可創造出122ps/rpm最大馬力，以及32.6kgm/rpm最高扭力；結合全新7速雙離合器自手排變速箱，兼顧優異效能和出色節能表現，擁有高達20.2 km/l的平均油耗，獲得1級能源效率肯定；同步配置速度感應式電子動力輔助轉向系統，不僅提供駕駛更輕盈與精準的轉向反應，也確保駕駛在所有旅途中皆能輕鬆體驗優異的操控性和穩定性；此外，全車標配7氣囊，含駕駛艙中央氣囊，全方位守護駕駛及乘客的行車安全。
全新推出「My eVanLife APP 」體驗 VanLife 魅力
數位化時代來臨，台灣福斯商旅加速數位轉型，提供更多元數位服務，致力打造全方位的服務新體驗，包含「打造你的福斯商旅」線上客製化訂車功能、以及今日正式推出的「My eVanLife APP」 平台服務，不僅有車款資訊、品牌訊息、車主故事、VanLife專題、VanLife達人帶你出遊、服務據點資訊等，一鍵式按下即可獲得最新資訊。此外，台灣福斯商旅為回饋所有車主的支持與肯定，即日起凡福斯商旅全車系車主下載「My eVanLife APP」並完成註冊，即可至福斯商旅全台授權展示中心或服務中心領取經典VanLife杯墊（乙組四入），每位車主僅限領取一次，數量有限、送完為止(註1)。歡迎嚮往自由、熱愛冒險的車主，一同加入「My eVanLife APP」，隨時都能掌握VanLife第一手消息，展開說走就走出發旅行！