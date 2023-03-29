▲ U-POWER 臺中霧峰站即日起展開試營運

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為降低電動車主環島與長途旅遊的里程焦慮，U-POWER旭電馳科研開發團隊特別於臺灣中部三大重要幹線交匯點規劃出臺中霧峰站，站點位於中正路與蘭生街交叉口，距國道3號與台74線的霧峰交流道出口僅2分鐘車程，且緊鄰台3線，充電環境靜謐，鄰近麥當勞、便利商店、及人文咖啡與餐飲小店等，無論是使用高速道路或省道，讓南來北往的旅客都方便旅途中到此補充電力小憩休息；且霧峰富藏歷史、人文、政治、生態、建築、藝術、教育等觀光景點，是電動車主安排兼具知性與娛樂的低碳家庭旅遊好選擇。
臺中霧峰站擁有360kW總充電功率，規劃2席CCS1、2席CCS2充電車位，全站有3席充電位皆配置可支援超高速充電體驗的液冷槍 (500A)，且已預留未來擴充的服務量能。而所有U-POWER的站點皆符合兩大前提 : 1. 充電設備之總功率需大於電動車原廠最高充電功率、2. 需搭配可乘載超高電流的充電槍 (500A)，理想狀態註2下能實現不打折的原廠最高充電功率，提供車主最佳的充電體驗，也節省車主們旅途中的寶貴時間!
臺中霧峰站即日起試營運，U-POWER現以13個超高速充電站點，形塑出西部囊括臺北、新北、桃園、新竹、臺中(三站)、臺南、高雄七都，以及觀光景點之南投、恆春、臺東、花蓮四地串聯的環島超高速充電網路，提供全臺總計54支充電槍的超高速充電服務。
歡迎舊雨新知在臺中霧峰站試營運期間前來體驗U-POWER的高效率充電魅力與便利 ! 試營運期間均依正式價格進行收費，亦即會員以每度9元方式收費；而若以訪客方式使用充電服務，在正式營運後費用將調回每度10元。