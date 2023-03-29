一場要讓運輸頭家轉運的年度盛會，「2023商業車博覽會」

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從2018年創立台灣第一次商業車博覽會開始，當時不被業界看好甚至認為會無疾而終，沒想到不僅有近二十家全國運輸公會聯手力挺擔任協辦，在沒有任何官方支援下，讓商用車展跨出一大步，甚至邀請到甫於東京車展首演造價近億的純電卡車商業概念車抵台展出，造成巨大轟動；第二屆商業車博覽會，則首發全球第一輛量產上路的純電卡車，在會場提供試乘體驗；2021年第三屆商業車博覽會，雖然遭逢疫情衝擊，國外買家無法到台灣參觀，但還是持續打破商用車展的天花板~邀請全球最新氫燃料商業車展出。連續三屆的規格，都讓參觀民眾發出“哇！”的驚嘆，讓大眾了解商用車在新能源、節能減碳的劍及履及，更不用談零配件的國際級品牌，像是米其林輪胎，就曾在展會中一口氣發表八條最新科技的大胎，也創下零配件的新品引進的最高規格。
面對每一屆如此高的規格挑戰，今年主辦單位不單以國際新車為主，更擴大邀約國內外新能源車聯合展出，而今年在新能源車的攤位佔比就將近兩成(往年約5%)，從攤位規模就能想像今年展會最大的重點便是新能源車/電動車，其中包含鴻華先進將全球首發MIT進軍國際市場的最新電動巴士，以及國際品牌電動卡車在現場將舉辦簽約儀式，這些都代表本屆商業車博覽會將聚焦淨零碳排、新能源車，接軌國內商用車市場與國際趨勢。
「2023商業車博覽會」創下國內第一次可以同場看到最多電動商用車的活動，但這僅是這個展會其中之一的特色，新車發表與試駕的數量及規模大幅擴增更是不勝枚舉。以小型商用車為例，本屆新增：Iveco(將以露營車參展)及中華汽車(展出最新全系列輕型廂型車及福祉車)；中重型商用車部分，本屆Fuso及Benz整合由裕益汽車統整展出，規模壯大值得期待，而品牌部分更增添不少新品牌參展，讓運輸頭家們接觸新品牌擴大購車選項。而新車試乘體驗，本屆因應需求擴大辦理，廠商提供18T大貨車及5T小貨卡讓運輸頭家們試駕體驗，參觀民眾可以在現場預約場次。
除了車輛的百花齊放，經過幾屆的歷練，零組件耗品的規模也是與日俱增，像是輪胎鋁圈本屆的廠商就有六家，國際一線大廠米其林絕對是重中之重，但提供輪胎管理服務的昇達輪胎，還有今年將發表鑽石極光版鋁圈的豪瑪輪胎等每一家都躍躍欲試。而歐系零組件最大廠商至晟貿易本屆將發表最新代理全球領先底盤相關系統和元件製造廠德國SAF的碟煞車軸，這對尾車行車安全、穩定及效能提升，將讓運輸車隊可以在車軸上可以選擇國際一線品牌且獲得原廠級的服務。
如同前兩屆在台中舉行商業車博覽會(第二屆移師高雄)，本屆博覽會依樣受到台中市政府的高度支持，不僅列名指導單位，現場更將展示最新的電動巴士包含最新的ADAS系統，希望透過支持商業車博覽會讓運輸頭家感受市政府對於商用車產業的重視，並展出市政府近年來推動淨零碳排電動巴士的具體成效，透過配合交通部推行ADAS應用提升大車行車安全，台中市政府交通局不只積極參與商業車博覽會更希望藉由展會推廣大車安全教育推廣。
三年來的疫情，促使台灣冷鏈物流井噴式的需求暴增，而在這個專業領域的冷鏈物流協會，今年不只第四次擔任協辦，更擴大展出規模，冷凍冷藏車將從大型貨車到小型物流車系列展出，對於做餐飲相關的頭家們式，可以利用這次展出的機會，前來瞭解冷鏈物流的需求及對於業務的助益。
為了讓更多人接觸到商業車的新與變，甚至吸引莘莘學子投入這個產業，主辦單位廣發邀請歡迎高中職級以上學校由教師帶領集體免費進場，上一屆就有數千位同學到現場參觀，甚至主動參加現場研討會開始接住到商用車的新知。本屆持續擴大辦理，而與此同時，明志科技大學育成中心今年也參展，展出該中心最新成果，這也是讓學子們了解商用車產業不在僅是維修服務或做運將，而是有研發等多面向的大未來等著他們投入。
本屆的博覽會現場同步將舉行十場研討會，同樣聚焦淨零碳排的道路運輸趨勢，及商用車最新科技，甚至包含運將小教室，要提供各類車輛使用新知讓頭家們可以在選擇車輛同時更理解車輛的各種專業知識，讓運輸夥伴維持在最佳狀態。
為了讓商用車主大大轉運，所有展商不僅發表最新產品，還提供多項優惠，例如車隊沿約優惠，首度試用折扣等等，有展商透露有些車隊採購在整場比較議價居然可以省下百萬成本，這對一般民眾或許很難理解但是在商業車界~聰明的就懂！想要轉運，商用車主們千萬不要錯過，4月20到23來一趟台中國際展覽館~「2023商業車博覽會」等你喔！
活動詳情及研討會詳細資訊請參考官網：expo.cvn.com.tw