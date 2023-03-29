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郁方不捨婆婆冰櫃住太久！改用「這儀式」溫馨送別

▲郁方（右）因為不捨婆婆（左）在冰櫃住太久，便決定採用法鼓山儀軌來舉行佛事，希望婆婆順利地往下一站前進。（圖／翻攝郁方臉書）
▲郁方（右）因為不捨婆婆（左）在冰櫃住太久，便決定採用法鼓山儀軌來舉行佛事，希望婆婆順利地往下一站前進。（圖／翻攝郁方臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚多年，育有2子1女，家庭生活幸福又順遂，也和婆婆情同母女，令人稱羨。不過郁方婆婆19日突然離世，享壽81歲，讓一家人相當難過，近幾天都在忙著處理後事。今（29）日郁方再次發文提到，因為不捨婆婆在冰櫃住太久，決定採用法鼓山的「儀軌」儀式舉行佛事，並依照婆婆遺願舉辦追思會。

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郁方在臉書發文表示，由於婆婆生前愛美且講究細節，家人們也很不捨讓她在冰櫃住太久，因此決定採用法鼓山「儀軌」舉行婆婆的「佛事」，另外，由於二殯在整修，一家人也替婆婆在金寶軒布置一個溫馨的禮堂，「空間雖然不大，但媽媽生性瀟灑，不拘泥繁文縟節，相信這是最好的安慰。」

▲郁方婆婆離世（圖／翻攝自郁方臉書）
▲郁方（右）透露未來會依照婆婆（左）的遺願舉辦追思會，希望大家都能祝福婆婆往下一站前進。（圖／翻攝自郁方臉書）
郁方也對這幾天前來致意的親朋好友們表達感謝，也對無法前來的親友們喊話，「請不要擔心，你們的心意媽媽都收到了。」最後郁方透露，未來不會舉辦告別式與公祭並致上歉意，但他們會依照媽媽的遺願舉辦追思會，「希望大家都帶著祝福的心情，祝福媽媽往下一站前進。」

事實上，郁方19日曾在臉書上透露，當初母親過世時，婆婆一句「從今以後，你就把我當成你的媽媽吧」，讓她聽了當場大哭，覺得婆婆既貼心、善解人意，又撫慰了她的心，從那時起兩人就開始了「類母女」的關係，郁方也因此稱呼婆婆為「媽媽」，對她來說婆婆就像是她第二個母親一樣，感情十分親密。

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