地表最強性能休旅唯BMW XM獨尊，預售價889萬元起開啟未來極致電能駕馭之旅

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BMW M首款高性能混合動力車款 動力與性能表現卓越領先
搭載全新eDrive插電式混合動力科技的XM，純粹使用M GmbH全新調校的4.4升M TwinPower Turbo V8引擎時即可輸出489匹德制馬力及650牛頓米扭力；搭配與M Steptronic運動化八速手自排變速箱整合驅動馬達則動力輸出最大將達653匹德制馬力且爆發800牛頓米的強勁扭力，使XM自0到100 km/h加速僅需4.3秒，電子極速250km/h，講究速度的車主更可選配M駕駛套件，電子極速將提升至270km/h。
M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統透過如中樞神經般的中央控制元件，主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地分配引擎動能至前軸或後軸，駕駛者可依路況不同自由選擇4WD或是以後驅為主的4WD Sport模式；而為滿足喜愛挑戰與冒險的車主期待，在全新首創BMW XM車型增加4WD Sand模式，讓車輛在行經鬆軟如沙地的路段，仍能保持良好的抓地力與操控性能。
除了擁有驚人動力，XM使用前雙A臂、後多連桿懸吊結構，搭配M跑車化電子懸吊系統與主動式電子防傾桿設計，讓車體快速吸收更高的側傾力，進而強化動態駕馭極限，讓駕駛者在享受激烈操控時仍能感受柔韌的路面反饋。全新首創XM標準配備整合式後軸轉向系統，首次搭載於M高性能車型的整合式後軸轉向系統，讓車輛在高速行駛時保持舒適與穩定性，而在低速如進出停車位或狹窄通道時更加敏捷靈活。
精雕細琢與眾不同 打造獨具匠心的專屬風格
一出場即奪眾人目光，全新首創BMW XM結合經典傳承與未來前衛的設計元素，打造出BMW全車系中最出眾獨特的亮眼造型。佇立車前，霸氣而寬闊的雙腎型M橫柵式水箱護罩以緞金色邊框圍繞，搭配LED環型飾光燈條，展現XM強烈的磅礡氣勢與豪華跑旅領袖之姿。同樣以緞金色打造的車側風格飾條，自前輪拱上方延伸至車尾與窗框相接，承襲了最經典的M1車身線條設計元素。全新首創XM以雷射雕刻方式將雙BMW Logo放置於後擋玻璃左右上緣，向M1車尾造型致敬。全新首創XM標準配備專屬的23吋M星幅式923 M型輪圈，搭配中央輪圈蓋上黑色立體BMW字樣造型，無論是在行進間或靜止狀態皆是目光焦點。
360度全方位精心設計的XM在車尾也呈現出極致絕美的獨特巧思，黑色高光澤XM車型銘牌及後下擾流飾板以緞金色外框包覆，散發出尊貴不凡的氣派與自信；立體燻黑造型尾燈上的三斜線雕刻，不僅與M品牌標誌相應，更流露M1車尾經典摺葉造型的影子。首次以垂直排列的六角型四出排氣尾管，隨著M運動化排氣系統轉速直上的排氣聲浪，無論在視覺或聽覺上都分外氣宇非凡。
BMW XM專屬M Lounge 營造奢華雋永的車室氛圍
進入全新首創XM座艙空間，按下專屬於純正M Power的紅色引擎啟動按鈕，不安於室的熱血立即流竄全身，經典的駕駛導向設計搭配大量的M專屬語彙，充滿競技感且貼合人體工學。全新一體式曲面螢幕將12.3吋虛擬數位儀錶與14.9吋中控觸控螢幕完美嵌合於消光碳纖維飾板上，搭配iDrive 8.0使用者介面，更直覺的操作BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技、AR擴增實境導航及360度環景輔助攝影等功能。M車況抬頭顯示器以專屬M介面即時顯示路況及換檔指示等資訊，讓駕駛無論是在城市道路或專業賽道上皆能全心投入每一次的操駕樂趣。富有熱血跑格的碳纖維造型中央鞍座面板，可見M車主熟悉的M Mode駕馭模式與M Setup車輛動態設定快捷鍵外，首次應用於M性能車款的全新M Hybrid混合動力模式按鈕，提供了三種截然不同的駕駛選擇：「Hybrid預設模式」將依據車輛設定，由系統智慧判斷最平衡的動力分配方式；想要以家用充電滿足日常短程通勤，車主可以選擇「Electric純電模式」，純電行駛下將提供至多88公里的續航力；「eControl模式」則將主動式動能回充系統的效用發揮至最大，全力補足高壓電池電量，為接下來的電能之旅作好萬全準備。
全新首創XM不僅為駕駛帶來無限的駕馭樂趣，對於副駕駛座與後座的乘客更是提供了尊貴雍容的空間規劃與乘坐體驗。BMW Individual Merino真皮包覆的M雙前座跑車座椅含記憶、通風及按摩功能，前後座則皆配備加熱座椅，讓乘客無論是在何種季節與氣候皆能擁有舒適的旅程；在豐富的內裝選擇中，首次應用於專屬XM的復古風格真皮材質，以獨特製程及加工技術保留皮革原生紋路與色塊，完美地包覆車門內側飾板及儀錶檯，自然的紋理結構與色澤質感刻劃出極具個性的魅力風格。
媲美頭等艙等級的M Lounge後座空間，寬闊同時加長深度的座椅使用BMW Individual Merino真皮包覆，柔軟富彈性的皮革一路延伸至車門，搭配BMW XM專屬的Alcantara麂皮靠枕，讓後座的乘客即使面對面倚靠車門對談依然輕鬆舒適。首次搭載於BMW車系的Alcantara光稜頂篷，可隨著環艙氣氛燈為車內座艙提供間接照明，為每一趟旅程增添絢麗而奢華的神秘感受。
全新首創XM 生於不凡，外放大膽的設計語彙結合BMW M旗艦駕駛科技， 兼具絕佳操控性能與奢華頂級配備絕不妥協，即日起開放預售讓M車迷領先擁有，搶先體驗XM無可替代的層峰尊榮。
全新BMW XM 預售參考價格：
| 車型
| 預售參考價格
| BMW XM
| 889萬