▲ 雙車型價差達 50 萬，Toyota 16 代目 Crown 157 萬起正式上市！

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從講究細節的車體設計、追求卓越的動力科技到悉心款待的駕乘感受，不容妥協的態度融合創新的做法，成就CROWN今日不凡的榮耀風範，持續帶領TOYOTA往下一個時代前進。
全新CROWN以打破傳統級距定義的Crossover跨界跑旅車格大膽突破過往形象。較高的底盤搭配獨有的斜背流線，造型動感且前衛。1,540mm的車高提供駕駛優於轎車的視野，搭配634mm的臀點高度，讓乘客於上下車時更為便利。
CROWN搭載LED頭燈與貫穿式日行燈，塑造如雙髻鯊銳利侵略感前視，修長的車身(4,980mm)與軸距(2,850mm)，創造更為開闊的視覺感與寬敞車室空間，貫穿式的LED尾燈與頭燈相互呼應，呈現簡約有力視覺效果。皇家版更可選配獨特雙色造型塗裝，結合21吋鋁圈*1設計，增添科技與運動氣息。
CROWN提供兩種動力系統各一等級供選擇。皇家版搭載讓人放膽馳騁的全新2.4L Turbo Hybrid系統，提供卓越豐沛的動能同時兼顧優異的油耗表現；而貴族版則搭載2.5L Hybrid系統，在行進間收放隨心，為駕駛打造最高品質駕馭享受。多重選擇，滿足消費者各種駕馭的想像。
全新2.4L Turbo Hybrid系統，是以Direct Shift 六速手自排系統，與搭載D-4ST雙噴射供油系統的2.4L 雙渦流渦輪引擎，結合eAxle電子驅動馬達、全新雙極鎳氫電池而成的渦輪油電複合動力系統，於低轉速即可實現高扭力，達到最大綜效馬力348 ps*2，0~100 km/h加速只需 5.8秒成績*2，同時仍可提供15.6km/l*3的優異油耗。
2.5L Hybrid系統採用VVT-iE電子式可變汽門正時控制系統，搭配E-CVT電子控制無段變速系統，以及全新雙極鎳氫電池，有效提升Hybrid電池的充放電效率，不僅讓油耗值達驚人的22.4km/l*3，亦帶來最大綜效馬力222ps*2的動力輸出，以尖端科技創造優異燃油經濟性與卓越動能表現。
在系統結構上，CROWN採用前麥花臣、後多連桿獨立懸吊設定，搭配AVS可變阻尼避震系統*1，與E-Four Advanced電子式四輪傳動系統*1，透過駕駛模式切換(ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+/CUSTOM) *1，提供絕佳操控體驗，其中CUSTOM可針對動力、懸吊、轉向進行多達18種組合設定，真正體驗駕馭隨心所欲，與讓人會心一笑的舒適乘坐感受。
車室運用「全席頭等艙」思維鋪陳，中島式設計為雙前座帶來開闊視野且獨立的空間，後座寬敞的腿部空間與微包覆座椅舒適透氣，不僅將膝部空間放到最大，更讓每位乘員皆享頭等艙的寬敞享受。前座椅具電動調整、加熱、通風*3、Easy Access功能*1，亦提供後座左右加熱座椅*1，帶給駕駛與乘客舒適感受；後座與座椅肩線同高之車窗設計，悉心款待車上的每一位乘客，盡享舒適旅程。座椅暖金色滾邊與精緻縫線相輝映，搭配環艙Warm Steel暖金色飾條，與全景式天窗*3，更顯低調奢華，大器格局不言而喻。
前艙集中式按鍵設計，方便駕駛在觸手可及的水平線上完成各項功能操作並提供良好駕駛視野。全車系配備線傳式電子排檔、HUD抬頭顯示器、12.3吋全數位儀錶板，多達12種駕駛風格模式，讓駕駛盡情展現自我；12.3吋導航影音主機搭載無線Apple Carplay*4與有線Android Auto*4，搭配JBL音響*1，滿足車主全方位的娛樂需求。
同時，CROWN採用S-FLOW智慧型雙區獨立恆溫空調、後座出風口、前方直立式手機放置格、前後座共4個Type C接孔，與足踢感應式電動尾門*1等多項人性化貼心配備；而後行李廂容積達450L，可放置3個高爾夫球袋，必能滿足日常休閒裝載需求。
CROWN全車系標配TOYOTA極致安全防護系統(TSS) 3.0*6，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統、以及RSA速限辨識輔助系統。
此外，CROWN也導入多項安全系統，包括：SEA安全離座警示功能，可在車輛後方有汽車或摩托車通過時提供警示，以降低開門時後方來車碰撞的風險*5；PVM環景影像輔助系統亦加入透視底盤功能，並可於不同檔位切換視角，讓車底的狀況一覽無遺*5；PUH行人撞擊緩衝機制，當感知器偵測行人遭受碰撞時，引擎蓋後方將立即彈起以降低行人頭部的撞擊傷害可能*5。全車標配43項主被動安全防護系統，全方位守護駕駛的用車安全。
CROWN「工藝之最，成就不凡」的精神，與Samsonite Black Label結合優越材質與精緻製作工藝的理念相互輝映，本回和泰汽車與Samsonite合作，打造限量400個CROWN x Samsonite Black Label專屬登機箱，提供給首批交車的尊榮客戶。
全新旗艦跨界跑旅CROWN建議售價為157萬元起，即日起，消費者可親臨TOYOTA全台展示據點，實際感受CROWN「工藝之最，成就不凡」的魅力，相關資訊亦可上TOYOTA 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
車型
皇家版
貴族版
建議售價
207萬元
157萬元