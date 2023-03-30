你知道 我知道 大家都知道，交通部公布臺灣新車安全評等(TNCAP)首批二車型五星評等結果

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交通部為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，推動臺灣新車安全評等計畫TNCAP，目前已完成建置期並進入營運期，在完成車型挑選、購置、試驗及評等作業後，今（30）日正式公布首批二車型的評等結果，Toyota Corolla Cross及Toyota RAV4皆獲得五顆星評等。
交通部指出，在去(111)年10月27日完成舉辦臺灣新車安全評等首撞見證活動後，針對首批二車型(Toyota Corolla Cross及Toyota RAV4)，執行機構財團法人車輛安全審驗中心已依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」依序執行17項TNCAP主動、被動安全評等試驗後，辦理完成計分轉換星級評等結果。
Toyota Corolla Cross於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護85%、兒童保護80%、行人保護82%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，Corolla Cross車型整體星級評等為五顆星。
Toyota RAV4於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護87%、兒童保護85%、行人保護84%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準，RAV4車型整體星級評等為五顆星。
至於先前網路流傳神秘客與星等消息，對此交通部路政司司長表示，TNCAP透過公正第三方消基會購車，其負責購車志工皆會進行教育訓練，但領牌、合約轉換時則會表明身分，因此自當會知道該購買車輛是作為測試用途，不過於此車廠已無法替車輛進行任何更改，因此並不會影響撞擊表現。而網路瘋傳5星則是車廠自行宣傳以刺激買氣。
交通部說明，TNCAP持續秉持著公平、公正與客觀的立場辦理各項作業，預計今（112）年6月底會繼續公布第2批2車型（Toyota Corolla Altis及Honda CR-V）的車輛安全評等結果。後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型之車輛安全資訊，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。