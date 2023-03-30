Suzuki蘆洲營業服務中心，3月30隆重開幕

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近幾年，Suzuki新世代HYBRID車款在Taiwan Suzuki積極策動下陸續導入國內，以優異的產品本質與卓越口碑帶動暢旺買氣，不僅SWIFT與IGNIS為獎項常勝軍外，擁有ALLGRIP系統的越野王者VITARA、休閒跨界的旗艦車款SCROSS，獲得消費者廣大迴響。而在銷售屢創佳績的同時，Taiwan Suzuki從未忘記在服務量能上不斷提升，除了比照原廠規範、更新據點軟硬體設施，並且持續擴增據點版圖，藉以提供廣大消費者更貼心到位的服務。
Taiwan Suzuki旗下負責新北地區經銷服務之經銷商新北都鈴木汽車，在地深耕多年，服務據點涵蓋大新北地區，為廣大消費者更佳的購車體驗以及超越客戶期待的優質服務，新北都鈴木汽車旗下蘆洲營業所於2019年開幕後，為提供優質的售後服務隨即緊鑼密鼓的準備服務廠的設置。
Taiwan Suzuki長久以來秉持GO UNIQUE品牌宣言，持續更新擴展展示與服務據點，並導入最新世代Suzuki車系，為國內更多喜愛Suzuki的消費者，提供從賞車、購車到售後用車整個過程的滿心服務，讓喜愛駕馭樂趣的消費者能與家人分享更多美好生活。
Suzuki新北都鈴木汽車 蘆洲服務中心
新北市蘆洲區集賢路279號
營業時間：週一~週六 08:30~17:30
聯絡電話 : (02)2288-9866