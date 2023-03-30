仍是那頂璀璨皇冠？Toyota Crown Crossover試駕

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豐田帝國的加冕
絕大多數台灣車迷應該都對Crown車系不甚熟悉，不打緊，因為自1972年中日斷交後，深具指標意義的這款車因政治因素再也未曾正式引進，所以除非您真是資深到大家都該敬禮，或者曾於北美、香港或東南亞等地見證其風華，否則僅管大名鼎鼎，但確實並未在多數台灣車迷心中留下深刻印象。
但這絲毫無損Crown這支歷史悠久的車系，別的不說，光是經歷16個世代演進的歷程，就讓其他同樣號稱車壇長青樹的競品對手望塵莫及，更遑論其一車之下萬車之上的地位(於日本市場長期以來定位皆僅次於號稱東瀛勞斯萊斯的Century)，無怪乎過往許多日本車迷都將擁有一輛Crown視為人生目標，這支車系的重要性與歷史地位可想而知。
第16代迎來革命
不過當時序進入第16代大改款，所有車迷真真切切驚呆了，自1955年初代車款以降，一切足以作為Crown車系招牌的特質，全在這款名為Crown Crossover的新車上頭消失殆盡，取而代之的，則是宛如4-Door Coupe加高版的奇特輪廓，硬要說，充其量修長依舊，畢竟4,980mm的車身與1,540mm的車高以Crossover來說確實算得上低扁，其他的不管三廂車體或者後驅設定，甚至連雍容穩重的線條，也為流暢瀟灑的楔型設計所取代，所以如果真能開輛前代Crown出來，並與眼前這全新Crown Crossover併停放在信義街頭，我敢肯定絕對不超過1%的路人，猜得出兩者間確有深厚的關聯。
所以乾脆直接以全新物種的角度看待Crown Crossover還比較實際，這時你將發掘更多有趣的面向來，像是乍看根本五門快背(Fastback)房跑車模樣，卻有著紮紮實實的四門配置與開啟方式，而原本雕得極度流線的車殼，底面卻連結好比踮著腳尖的高底盤，就這麼的，Crown Crossover帶點難以言喻的特別感而來，硬要舉例的話，我想如果Audi A7 Sportback也有Allroad，視覺上大抵也有差不多的聯想。
迥然不同的座艙
全新Crown Crossover大革命還沒完，就連車室內Toyota也不打算依循窠臼，打算徹頭徹尾來個耳目一新，過往左右對稱四平八穩的設計手法，如今已被水平但卻明顯朝向駕駛者的視覺比重取而代之，而曾為眾多中大型Toyota慣用的繁複線條內飾，也以更加簡練的線條所覆蓋，再加上相對斟酌的霧銅色類金屬飾條妝點，整體而言更符合當今美感，但也因軟質與硬質膠料鋪陳面積較大，對應上難免相對樸實些許，不過無論12.3吋數位儀錶或12.3吋中控螢幕使用皆相當就手，而包含方向盤在內各項介面也都處在恰到好處的位置，別懷疑，這仍是輛不折不扣的Toyota，違和感從來不在標配清單上。
而空間部分也是Crown Crossover的強項，終究這可是輛擁有2,850mm軸距的大傢伙，無論身處前後座，都能感受極致人性的舒適感與寬裕度，扣除後排中央較為突起的第五座，甚且帶來幾許「四座獨立」的尊榮感，不過正因適才提及看似五門實則四門的設定，後行李廂開口因此不算闊綽，多少導致擺放機能受限，再加上後座椅背雖可6/4分離傾倒，惟開口不算過大，若要搬家或是載運大型物件相對較為吃力。
GA-K平台架構 & 油電複合動力
全新Crown Crossover按和泰規劃以雙動力車型征戰市場，而我們這次則選擇預期將成市場主流的2.5 Hybrid貴族版為試駕對象，在2.5升自然進氣直列四缸汽油引擎搭配電動馬達模組的架構下，計可發揮222匹綜效馬力，同時保有高達22.4km/L的平均油耗，確保這輛大傢伙依舊得以延續豐田引以為傲的金字油電招牌，當然我們更好奇實際駕馭感受究竟如何，只見油門一踩，Toyota油電車特有的加速調性依舊清晰可辨，安靜、流暢但也平順絕對是駕馭這輛Crown Crossover的第一印象，再踩深點，電與油的銜接同樣甜美，絕大多數狀態下除非刻意聽聞或查看儀錶，不然實在不太容易知覺當前究竟誰在輸出。
而再加速，動力湧現依舊延續起步時不疾不徐的節奏，這車當然不算極快，但受惠電動馬達協力，也絕不至讓人感到溫吞難耐，就是以趨近中道的呈現手法，讓一般人都能很自在的享用一切，有趣的是，Crown Crossover的動態表現也維持幾乎相同調性，起初你會很明顯察覺它的溫馴，對於粗糙路面以及坑洞接縫的處理都相當夠火候，然後當速度越快，一如先前體驗過的同平台兄弟，全新Crown Crossover於此刻也能展現一張好底盤所該具備的個性，你不會覺得有什麼樣的彎不好過去，相反的任何狀態下就算側傾存在但卻應對自如且游刃有餘，循跡路線也維持在相當合理的範圍，充其量你不會真想將之開得更快，畢竟這是輛將近五米的大車，要再刺激點，或許交給性能版本的2.4 Turbo Hybrid才更更適合？
Camry以上，Lexus未滿？
當然既為Toyota準旗艦，Crown Crossover的好料自然全車滿滿，首先最重要的駕駛輔助部分已配置當前品牌最齊備的TSS 3.0，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統及RSA速限辨識輔助系統應有盡有，此外像是可在車輛後方有汽車或機車通過時提供警示的SEA安全離座警示功能、加入透視底盤功能的PVM環景影像輔助系統以及當偵測行人遭受碰撞時引擎蓋後方立即彈起以降低行人頭部撞擊傷害的PUH行人撞擊緩衝機制，都是Crown Crossover於安全部分的體貼之處。
至於其他配備，像是HUD抬頭顯示器、無線Apple Carplay、有線Android Auto、雙前座加熱電動椅與後座出風口也自是齊備，現在有趣的來了，在同集團陣營非SUV產品線之中，售價157萬元的Crown Crossover 2.5 Hybrid貴族版剛好位居Camry之上，但尚未觸及Lexus ES天花板，乍看如此訂價策略應該很可以，但不管在本地名聞遐邇的Toyota Camry，或是擔綱豪華房車敲門磚的Lexus ES，無論何者皆已具備相當深厚的支持基礎，對於台灣市場而言相對陌生的Crown Crossover儘管貴為品牌準旗艦，但起跑點確實落後自家人好幾步，能否在這電油亂世中搶佔一席之地，還是終將隨歷史洪流銷聲匿跡？說真的，我們或許比大家還要更想知道！