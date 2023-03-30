▲ 汽油款今年先行、純電式樣明年第二季導入確認！SsangYong 雙龍於首爾車展推出 Torres EVX

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就跟 Korando 之於 Korand e-Motion 的共生關係一樣，Torres EVX 也與自家燃油車型享有一致的造型與輪廓，但仔細一看，原本就相當狂野的車頭設計因為電動車的身份加入了大量點陣式 LED 燈組，左右兩側下方的燈具才是真正的車頭大燈，搭配線條誇張的保桿營造出科技與粗獷感受兼具的造型，再度印證近幾年來韓國車廠的設計越來越前衛有趣。此外，長 4,715 / 寬 1,890 / 高1,721mm / 軸距 2,680mm的尺碼設定，也使得本車相較於 Korando e-Motion 有著較大的車身架構，以此來區隔級距。
底盤架構方面，Torres EVX 採用了由品牌自家設計的 EV 純電專屬平台架構，採前麥花臣後多連桿配置，雖然官方並沒有透露任何性能數據，卻揭露了本車所裝載的電池組係與 BYD 合作研發，具備最大 500 公里的行駛續航里程，而個人認為，依據 SsangYong 的品牌調性，四輪驅動應是八九不離十的驅動方式。
根據本站所獲得的資訊，永嘉雙龍已著手規劃讓 Torres 汽油款車型定於今年第三季度九月份先行上市發表，電動車款則係在明年第二季亮相。