烈焰紅來了！Tesla Model S、X今起台灣開賣　價錢曝光

汽油款今年先行、純電式樣明年第二季導入確認！SsangYong 雙龍於首爾車展推出 Torres EVX

▲ 汽油款今年先行、純電式樣明年第二季導入確認！SsangYong 雙龍於首爾車展推出 Torres EVX
▲ 汽油款今年先行、純電式樣明年第二季導入確認！SsangYong 雙龍於首爾車展推出 Torres EVX

2GameSome - 有車賞

雖說國內仍以 SsangYong Motor 雙龍汽車為主要稱謂，但事實上，品牌已在早前為韓國 KG Mobility 收購，並且大動作進行產品盤整、以及持續推陳出新。在日前所開辦的 2023 年首爾車展中，KG Mobility 便亮相了早前僅釋出官方平面視覺的 Torres EVX 純電作品，值得一提的是，根據國內總代理永嘉雙龍透露，已進行相關導入規劃作業，並且定於明年第二季度正式發表上市！

我是廣告 請繼續往下閱讀
就跟 Korando 之於 Korand e-Motion 的共生關係一樣，Torres EVX 也與自家燃油車型享有一致的造型與輪廓，但仔細一看，原本就相當狂野的車頭設計因為電動車的身份加入了大量點陣式 LED 燈組，左右兩側下方的燈具才是真正的車頭大燈，搭配線條誇張的保桿營造出科技與粗獷感受兼具的造型，再度印證近幾年來韓國車廠的設計越來越前衛有趣。此外，長 4,715 / 寬 1,890 / 高1,721mm / 軸距 2,680mm的尺碼設定，也使得本車相較於 Korando e-Motion 有著較大的車身架構，以此來區隔級距。

圖為 Torres 汽油款車型。
圖為 Torres 汽油款車型。
底盤架構方面，Torres EVX 採用了由品牌自家設計的 EV 純電專屬平台架構，採前麥花臣後多連桿配置，雖然官方並沒有透露任何性能數據，卻揭露了本車所裝載的電池組係與 BYD 合作研發，具備最大 500 公里的行駛續航里程，而個人認為，依據 SsangYong 的品牌調性，四輪驅動應是八九不離十的驅動方式。

根據本站所獲得的資訊，永嘉雙龍已著手規劃讓 Torres 汽油款車型定於今年第三季度九月份先行上市發表，電動車款則係在明年第二季亮相。

仍是那頂璀璨皇冠？Toyota Crown Crossover試駕

售價低於預期! Toyota Crown旗艦跨界跑旅157萬元起在台登場!

Suzuki蘆洲營業服務中心，3月30隆重開幕

你知道 我知道 大家都知道，交通部公布臺灣新車安全評等(TNCAP)首批二車型五星評等結果

我是廣告 請繼續往下閱讀