Volvo Cars App 整合合作充電站即時資訊功能
作為最早宣布成為純電豪華品牌的 VOLVO 汽車，不僅在電動車研發量產的腳步穩健邁進，對於純電汽車生活圈的打造亦不遺餘力，純電車銷售成績更是有目共睹，2022 年全球新能源車佔整體銷售 33.4%，台灣市場新能源車亦佔整體銷售 17.8% 共 1,620 輛，相較 2021 年 9.7% 成長近一倍。VOLVO 國際富豪汽車為坐擁最多充電服務夥伴的豪華汽車品牌，近年積極在全台展示中心布建 14 座 200kW DC 雙槍快速充電站以及超過 130 座以上的 AC 交流充電設施。今日 Volvo Cars App 更開始為台灣市場的純電動車、雙能電動車車主提供「尋找充電站」服務，使車主能掌握鄰近充電站即時使用狀態，台灣為亞太區首波導入此功能的市場，可見 VOLVO 對於耕耘台灣市場純電生活圈的重視。
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為了讓 VOLVO 電動車主能享有更便利的充電服務體驗，目前擁有 8 家合作充電商夥伴，Volvo Cars App 即日起更提供「尋找充電站」服務，將 Noodoe、EVALUE、EVOASIS 合作充電服務商站點資訊整合，總計涵蓋 363 站、超過八成的充電站點資訊，而預計在 2023 年上半年將陸續完整涵蓋所有充電夥伴，讓車主透過 Volvo Cars App 即可完整掌握即時的充電資訊。VOLVO 為台灣首家整合第三方充電夥伴即時充電站點資訊 App 的豪華品牌，VOLVO 車主規劃充電安排時無須一個個開啟不同廠家的充電 App，僅使用 Volvo Cars App 即可掌握附近充電樁的即時使用資訊、位置及導航功能等，輕鬆無負擔的享受美好純電生活圈。
此外，國際富豪汽車也持續聯手更多合作充電服務商，預計 3 月 30 日開始與 LINBROS 合作，其所運營的 31 站共 61 支 AC 充電樁皆供 VOLVO 車主使用，並享充電八折優惠，LINBROS 預計在今年擴充至 111 站，未來也將其站點資訊整合於 Volvo Cars App 中，協助 VOLVO 共同打造便利的電動車生活圈。