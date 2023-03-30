▲ SUBARU 雨季健檢活動開跑 預約回廠享四大系統 20 項免費健檢

梅雨季節即將到來，SUBARU關心每一位車主的行車安全，除了溫馨提醒所有車主留意愛車狀況，確保梅雨季期間的行車安全之外，更為車主貼心推出「SUBARU雨季健檢」活動，自4月1日起至5月31日止，凡預約回廠將提供包含煞車、輪胎、引擎室、車電等全車四大系統共20項免費健檢，並可享車艙內部去霉除臭服務及原廠零配件優惠禮遇，單筆消費滿8,800元起再贈實用的雨季必備滿額好禮。SUBARU誠摯邀請車主提前預約回廠，透過SUBARU專業技師團隊提供專業且完善的檢查，維持您的愛車常保最佳車況，安心迎接雨後陽光！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 關於更多本次雨季健檢活動之相關詳細內容，歡迎至台灣意美汽車官方網站: https://www.subaru.asia/tw/zh/promotions/#查詢，或洽SUBARU全台服務廠：https://www.subaru.asia/tw/zh/owners/subaru-service.phpVolvo Cars App 整合合作充電站即時資訊功能VicOne 與友通攜手合作讓「車聯網」(V2X) 環境內的資料分享變得更安全Mercedes-Benz 零件物流中心正式啟用TNCAP 撞擊測試，Toyota Corolla / RAV4 成績出爐！