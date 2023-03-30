▲ Mercedes-Benz 零件物流中心正式啟用

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Mercedes-Benz 領先業界持續提供車主最高品質的優質服務，續 1995 年在台成立「新車整備暨零件中心」 後；在 2003 年新車整備暨零件中心正式納入台灣賓士體系；並於 2016 年建置進口車廠首間「新車保稅倉庫」；2023 年全新 Mercedes-Benz 零件物流中心搬遷及擴建，於今日正式啟用，將藉由更加完整的價值鏈體系，從出廠到維修，提供台灣車主與總部標準一致的服務體驗。 全新 Mercedes-Benz 零件物流中心挑高 10 米，佔地面積自 9,200 平方米擴大至 14,000 平方米 (+50%)，存貨空間較過往提升三倍，並將裝卸貨碼頭擴增至 13 個之多，大幅增加進出貨吞吐效率，能夠滿足台灣約 25 萬台的賓士車後勤維護所需。更全面導入智慧化倉儲管理技術、新型操作系統及移動式工作站等最新數位應用，並與全球零件物流網路結合，未來，將以更高的效率回應台灣客戶需求。
台灣賓士總裁 畢立思（Oliver Britz）表示：「滿足客戶的需求是我們的首要任務，多年來我們竭盡所能地強化在地服務與設施，希望為客戶帶來更加卓越的體驗。本次打造全新 Mercedes-Benz 零件物流中心，不僅是台灣賓士對客戶服務的重視與堅持，也將以更好、更有效率的服務，將台灣市場的客戶體驗提升至嶄新水準。」
全新 Mercedes-Benz 零件物流中心的智慧化倉儲管理系統與全球零件物流網路即時連線，將大幅增加零件調度與進出貨效率，不論任何類型、大小的零件，皆由德國裝配直接運送來台，存放過程皆由專業技術人員遵循總部規範，以嚴謹流程完成收納作業與分類建檔，每日由零件專車配送至全台 23 個授權經銷商服務據點，並由原廠認證之技師完成最後的檢修及安裝。
台灣賓士客戶服務副總裁 趙傅康（Wolfgang Saum）更進一步表示：「全新 Mercedes-Benz 零件物流中心共有五大類儲位型式，可容納超過 3 萬種不同零件、超過 5 萬個儲位，數量更超過 20 萬個。並每月與銷售資料庫進行比對，針對市場對零件的供需狀態進行數據分析，藉此優化庫存品質與準確性，以高品質標準，提供全台授權經銷商各種零件儲備與更換需求。」
打造友善及安全的工作環境，一直是 Mercedes-Benz 的重要準則。在硬體佈建上，透過特殊天井設計，提供自然通風與空間採光，並全面使用 LED 照明、層架區域更配置智慧型 LED 感應照明，相較於一般燈泡，一年約可減少 36% 的碳排放量。廠區範圍也種植超過 250 棵綠樹，結合數位無紙化工作流程，實踐環境永續與綠化的理念，同時提供所有員工更加安全、優質的作業環境。
Mercedes-Benz 零件物流中心不僅以遠高於業界標準與政府法規的規格打造，更特別編列 1.25 億元預算，針對安全、作業效率與品質需求進行強化，以最高消防標準保障作業人員及廠區的安全。特別的是，為接軌 Mercedes-Benz 純電未來，亦預先為高壓電池等潛在危險零件打造獨立專屬的儲存空間，最大程度規避任何可能對零件存放意外的風險，體現台灣賓士在員工安全、服務品質上一絲不苟的堅持。