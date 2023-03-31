各位觀眾 Lamborghini新大牛Revuelto登場

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在此之前Lamborghini已陸續公布代號LB744的車體資訊與動力輸出與駕駛模式，而近日終於讓品牌新大牛正式現身，這款新大牛就叫Revuelto。
Revuelto依舊延續品牌招牌Y字型元素，車身也同樣擁有豐富的銳利線條，但與Aventador相比Revuelto車頭造型則有稍加收斂，但來到車尾則有著更加張狂的設計。Revuelto如此強烈侵略氣勢除衝擊視覺感官外，最主要的則是提升空氣力學效率，與Aventador Ultimae相比前後分別提升33%與74%。不僅如此Revuelto導入航太科技打造全新車身結構，除以碳纖維製造中段單體外，前段結構則採用鍛造碳纖複合材料，與Aventador相比LB744前段結構減輕20%，中段單體則輕10%，而整體抗扭曲力卻提高25%。
座艙部分當然也進行全新設計，但其格局仍充斥著Y元素，另外座艙採用皮革與回收聚酯製成的超細纖維，同時也能滿足車主需求提供多達70種顏色選擇。而於硬體部分Revuelto配置12.3吋數位儀表，並於中控和副駕儀表平台配置可互相連動的8.4吋與9.1吋螢幕。
Revuelto另一特色就是搭載全新油電動力系統，其中燃油部分搭載品牌最具代表性的6.5升V12引擎，搭配3.8kWh電池模組與三具電動馬達，提供高達1,015CV動力輸出。除擁有強悍性能，Revuelto也提供Recharge、Hybrid、Performance、City、Strada、Sport、Corsa等可組合出13種模式。其中City模式可讓LB744以純電方式行駛，不過動力輸出限制在180CV，當電量耗盡V12引擎就會啟動在6分鐘內將電量充滿。如果想聆聽聲浪可以選擇Strada，在此模式下已具有886CV動力，但整體輸出卻相當適合用於日常駕駛或長途旅行。當然若想進一步操駕Revuelto就切至Sport模式，在此狀態下將給予907CV輸出功率，變速箱反應也會變得更加積極，至於Corsa則是徹底釋放1,015CV性能提供最暢快的駕馭感受。