▲ 台灣首屆 Speed & Crafts 機車改裝工藝大展開展

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今年正是Rough Crafts 主理人葉韋廷拿到世界冠軍的十週年，十年來持續創新並致力於手工改裝車界文化推廣，適逢十週年之際，葉韋廷決定親手打造屬於台灣人的最高殿堂，他表示：「此次比賽分為手工組及性能組，規則承襲海外經典大賽，由參賽選手互相評審，同時特邀評審將選出各自的優選作品，讓好手能大展身手外，也能欣賞同業設計工藝理念，並透過選出台灣冠軍，激勵大家突破框架，共同將台灣機車手工改裝工藝推向世界舞台！」
48 組參賽者共同角逐首個台灣冠軍！將有機會代表台灣前進海外！
此次大展暨冠軍賽，聚集48組台灣手工改裝車界職人參賽，不管是個人名義參賽還是新進品牌到無人不知曉的品牌都來角逐此次的台灣冠軍，車款則從 愛將、野狼 橫跨至 杜卡迪、哈雷……等等，展現傑出的工藝不會被車款而限制！頒獎典禮於大展第三日(4/2)下午三點半，屆時將公佈首屆台灣冠軍，將有機會代表台灣參加世界級比賽，讓我們期待並見證下一個世界級冠軍誕生！
三大傳奇日本大師齊聚，此生只有一次的講座！限量席次，錯過不再！
第一位 Heiwa motorcycle 的木村健吾 Kengo Kimura， 2016年與2017年在已經有30年歷史的 Hot Rod Custom Shows 連續獲得兩次“BEST OF SHOW MOTORCYCLE”。第二位 Custom Works Zon 吉澤雄一 Yuichi Yoshizawa，除了獲獎無數還受邀參加多項國際性展覽，如 SKIN & BONES 、布魯克林舉辦的 THE BROOKLYN INVITATIONAL 展覽並打造過無數廣為人知作品，第三位也是抱獎無數的神人，Cherry's Company 的黑須嘉一郎 Kaichiroh Kurosu，他的作品更是被好萊塢演員布萊德彼特收藏。大展將在明(4月1日)邀請三位傳奇世界級大師親臨現場舉辦名人講座，由此次大賽主辦人暨 Rough Crafts 主理人葉韋廷擔任主持人一同傳授密技。
台灣機車改裝工藝大展票卷資訊、限量紀念周邊商品、世界冠軍絕美作品都在這！
主辦人暨 Rough Crafts 主理人 葉韋廷 世界冠軍的作品，也在此次大展中展出，想欣賞頂級工藝設計，切勿錯過！購票皆為三日入場卷，附贈一杯調飲新台幣 399元、三日入場卷附贈一杯調飲+限量活動紀念T-Shirt為新台幣 999元、VIP套組：三日入場卷附贈一杯調飲+ 限量 Speed & Crafts T-Shirt+ 限量 Speed & Crafts 保溫杯+大師講座超值價新台幣1,999元。此次大展也由 SHOEI TAIWAN、百年靈腕錶BREITLING、 百富 THE BALVENIE、DEUS EX MACHINA TAIWAN 特別贊助。