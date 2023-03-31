Luxgen 推 URX NEO、U6 GT AERO 6 萬購車金優購專案
您登記全民普發6,000元了嗎？那知道還有60,000元的好康可以領嗎？LUXGEN為響應政府全民普發現金6,000元政策，於4月份推出「政府普發6千 LUXGNE豪發6萬」的限時購車優惠，將您的6,000元直接放大10倍，發揮最大化效益(1)：凡於4月1日(六)至4月28日（五）止，入主LUXGEN URX NEO全車系、U6 GT AERO享高額60,000元購車金。喜愛風情萬種的URX NEO，或是駕輕就熟的U6 GT準車主們，歡迎把握現在入主最佳時機，讓您輕鬆買車超有感，放大優惠超值享受！
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LUXGEN U6 GT車系以獨有的運動跑格外型、202匹大馬力與高效性能、創新的智慧安全新科技，座艙更具備超越同級的空間與配置，還有極佳的操控質感與智慧娛樂系統、12吋多功能HD觸控螢幕，並搭載全方位完善的主被動安全科技配備，以及實用便利的AR View+行車AR影像系統，能360度全車無死角掃描影像，再加上獨有的AR See-through View＋AR底盤透視影像及安全實用的APA智駕輔助停車系統等多項先進配備，讓每位乘員行車安全更具有全面性保障。全新上市的URX NEO則擁有全新時尚車色璀璨金、星耀灰，再導入嶄新的外觀造型，採用與次世代電動車款相同的【純粹亮點】設計語彙，引進更加先進、人性化的LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，讓手機連線更加簡便；加上全車系標配ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統，特別是URX NEO 7人樂活版，不僅是市場上唯一百萬內七人座SUV，更擁有多元彈性大空間與充沛動力，全方位滿足多人用車趨勢、高齡化社會的通用設計理念，給您與家人出門時最安心的守護。
LUXGEN一次給國人最有感的優惠大Fun送，推出「政府普發6千 LUXGNE豪發6萬」的限時購車優惠：凡於4月1日(六)至4月28日（五）止，入主LUXGEN URX NEO全車系、U6 GT AERO享高額60,000元購車金，讓消費者以最親民的價格，入主全方位智慧科技車，立即享有輕鬆駕馭、智慧科技、行車安全三方的完美結合。相關優惠詳情或其他購車資訊，歡迎請至LUXGEN官方網站預約試駕及查詢，或電洽客服專線0800-588-088。