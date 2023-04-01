電動車當如是也，Lexus RZ 450e試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
是我的話，細想反倒與這些當前最受歡迎的選項不太一樣，如果世事皆能如願，當前心目中最想要的電動車應該要有著漸進而實際的動能、舒適並兼具駕馭樂趣的行路表現、寬敞富質感的座艙空間、良好且值得信賴的完裝品質，最好還能披覆上漂亮的造型以及人人稱羨的Logo，而這些，恰恰是Lexus RZ 450e所能給予的禮讚。
較NX闊，卻比RX更性感
在台灣，很多人口頭上不真那麼在意一輛車的造型與設計，但其實視覺的影響層面或許比你想的還要深遠幾許，說真的，會喜歡Lexus RZ 450e或許多少導因於此，關於這部分，你可以從4,805mm x 1,895mm x 1,635mm的車身尺碼就看得出些許端倪，是的，這樣數據比起4,660mm x 1,865mm × 1,660mm的NX顯然來得更寬扁修長，但對照4,890mm × 1,920mm × 1,695mm的新世代RX後，卻又帶點RX Coupe的想像，因此基本上RZ 450e保有RX的雍容，但卻帶來彷彿NX般的年輕氣息，猶有甚者，還更加帥氣且俊逸。
當然不是輪廓低扁就絕對好看，這部分RZ 450e更是一不做二不休，首先將RX的基本設計筆觸定調，而後不僅壓扁使之動感，同時車頭也透過簡化手段，創造出當前電動車予人必然的想像 — 沒有水箱護罩才算是真真切切的電動車啊。但好的設計就該是這樣，雖然取消了水箱護罩，但依然可以讓觀者一眼可聞家族早深入人心的紡錘前視觀感，一增一減間，甚至還帶點LC純種跑車的聯想，再配上精練的懸浮式車頂與水平橫貫式尾燈，這款對任何人來說都十足新奇的RZ 450e，強就強在不僅能帶來濃烈的新鮮感，還很容易讓視覺適應，並且多數人必定覺得好看。
真正的豪華叫質感
都說Lexus近來的設計越見出色，這觀點放在RZ 450e座艙內同樣準確，不信你可以坐進車上，然後用眼用手好好撫摸鑑賞一番，你將發現僅管整體佈局大致依循RX等新世代Lexus調調，但細節上卻以更精簡的方式呈現電車新視野，說真的，過往許多Lexus的內裝真做得過火了些，那種過度設計的筆觸或許有人喜歡，於我而言卻少了一點耐看，但這輛全新RZ 450e可不再是這樣，雖然線條簡約，但用料與妝點卻毫不馬虎，就連中央14吋觸控螢幕也用多角形飾框襯得恰到好處，而非許多新車乾脆放上一片平板交差，就連偌大門板也透過異材質方式處理，不僅保有化繁為簡設計思維，同時得以凸顯豪華品牌的尊榮奢華。
而空間部分雖說稍低的車高或有縮減頭部空間的疑慮，但受惠於挖空天花板手段，目測就算175cm的後座成人頭頂依然不致侷促，更別說源自2,850mm軸距而來寬裕膝部空間，即便RZ 450e看來頗具跑格，全車滿載依舊人人滿意，都還沒提到522升至1,451升的行李廂容積呢！在寬大尾門確保充裕行李廂開口的前提下，就連置物機能也能獲得完整的保障，對應日常使用當然很可以。
快，但有教養
文前提及，許多人喜歡電動車或許因著它的快，就是那種電門一踩肺腑位移近乎噁心的快，但說實話或許年紀有了，這部分卻從來不是個人想買電動車的理由，且由於電動馬達特性，電動車的猛爆加速與內燃機快車還是頗有差距，非一相情願的感性，但經驗裡那些0-100km/h三秒快車所帶來的是激情與興奮，絕非電動快車導致的頭暈目眩，值得額手稱慶的是RZ 450e絕不治如此，可別以為它慢，313匹、44.4公斤米的峰值輸出，配上5.3秒即可靜止破百的加速數據，這輛車憑實力強調它的快，事實上若重踩電門踏板，車重超過兩噸的RZ 450e依然可以給你重踹一腳的貼背感，而且至合理範圍內仍能延續不斷，但真正讓我喜歡的部分則在市區巡弋時，透過淺油門方式便能和煦釋放動能，RZ 450e此刻仍能帶來Lexus車系熟悉的輕盈漸進，於是乎僅需使用右腳，無論想悠閒逛街或是享受刺激都能輕鬆做到，身為一輛雖跑格洋溢但仍為家用休旅的電動化產品，如此自在調性當然格外令人激賞。
而RZ 450e就連動態反應也彷彿加速表現般和諧也美好，差不多的道理，在一般速度下於市區遊走，絕大多數地面起伏與崎嶇都能透過設定良好的懸吊系統撫平，但如果稍微加快速度，也不會讓人信心全無，遑論在前後雙馬達Direct4 AWD電子四驅架構運作下，就算低摩擦力路面也能保有一定程度的循跡性，除非你真的開得飛快，就是執意如性能悍駒般與離心力激烈對抗，這時RZ 450e才會清楚表達它並不想這樣，事實上，在此之前你也不會想把這車逼到如此程度，每輛車都有適合的舞台，每天忠誠的陪你通勤旅遊移動，才是RZ 450e這般電能休旅的強項。
71.4kWh與400km續航里程
而來到電動車也經常為人所檢視的部分，RZ 450e搭載一套71.4kWh電池模組，若按先前國外WLTP測試標準，續航里程具備400km以上成績，但從同架構單馬達的bZ4X經驗推估，動力更大負載更重的RZ 450e實際行駛距離理論上該會更短，而這也可能成為這輛新車美中不足的所在，所幸從0%到80%電量若以理想最大功率150kW的CCS1快充補充電能則僅需30分鐘，多少彌補關於行駛里程的疑慮。
僅管大家都說電動車時代來臨，翻翻數據，2022年台灣汽車市場純電動力車款佔比不過3.75%而已，因此絕大多數消費者仍是以內燃機角度看待新能源車款，自然對於續航里程格外易感焦慮，就此而言以筆者立場從來都認為只有純短距通勤或擁有兩輛車以上的買家，才更適合當前電動車產品屬性，正因此，這篇試駕報導的標題於焉生成，因為在這般前提下，RZ 450e所展現的多數面向都更貼近個人對於電動車的使用習慣與駕駛需求，更別說出自名門貴族的血統，如果你也能理解甚至進而認同，或許這輛Lexus也同樣會是你的天菜。