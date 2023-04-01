我是廣告 請繼續往下閱讀
大地餐桌療癒身心
強調產地食材新鮮直送的「大地餐桌」以天為幕、綠地為毯，依隨四季佈置餐桌，洋溢農閒情趣，產地直送餐桌的客製化料理，以12道飲品、主菜、水果和甜點輪流呈現，誠意十足。透過動人的說菜，認識產地食材的脈絡，了解小農對土地的珍惜；藉由私廚傳承的菜色，體會「吃在地、品當季，喝風土釀的酒」的食農魅力，讓每位到訪的旅人，間接也幫助在地青年主廚、促進小農發展，身心都被台東淨土餵養著。
從女王私廚、尾餘記、妮娃阿姨的家、關山米食研究社、紅烏龍合作社到走一趟布農孩子的遊樂場、貓俬廚、後山咖啡室、GraceKitchen等等，都是大地餐桌的合作對象，每次餐宴由3至4個品牌合作，即使舊地重遊也有不同的味覺體驗，用餐時遇到喜歡的食材、水果，也能透過實體店鋪或電商平台買回家。
琥珀餐桌推廣鹿野好茶
繼大地餐桌後，「饗嚮臺東」今年主推難度更高的升級版「琥珀食光」餐桌系列，結合「地茶」和「地食」，在餐會中增加試茶體驗，藉此推動地方特色茶。釧南雁提到：「每季都會舉辦餐桌試菜會，設計的菜單也經過團隊討論與試菜，旅客一次能品味4款在地鹿野好茶、欣賞琥珀色的茶湯之美，也能品嘗在地的季節餐點。」「琥珀食光」餐桌以四季為題，從飲品、主食、甜點，同樣由三、四個私廚團隊和小農搭配，4至6月的「鹿野 春之茶」以紅烏龍入菜和佐餐；7至9月使用台東當地鳳梨規劃「來鹿野 奉茶」；10至12月適逢紅火龍果、洛神花產季，屆時將搭配紅烏龍推出「果然 紅了」主題饗宴，讓味蕾與五感神經有全新的驚喜。
【私享料理】
關山有機米佐紅烏龍滷豬腳
以關山飼養的豬腳上半段，加上紅烏龍與八種香料一同滷製後，搭配自產自銷的關山「南島秧滿田」有機米和台東蔬菜享用，豬腳香濃、米飯Ｑ彈。
鮮蝦干貝蘆筍花
這道料理最珍貴的食材，來自於鹿野「桃花林休閒有機教育農場」栽種的鮮嫩蘆筍花，佐以「尾餘記」的椒麻醬，以及東河鄉的乾蝦米、紅蔥頭等佐料，更加美味。
馬告旗魚豆腐
台東漁港和縱谷農村孕育豐富的海陸食材與香料，這道料理以成功鎮捕獲的旗魚，加上鹿野紅烏龍、原住民的馬告香料調製，層次豐富。
店家資訊
饗嚮臺東
地址：台東縣鹿野鄉高台路42巷5號
時間：門市09:00-17:00、餐桌系列17:30-19:30
電話：0933-693-480（體驗部客服）、08-955-0227（門市）
網址：imaginetaitung.com.tw
FB：饗嚮台東
費用：大地餐桌每人1,500元（最多可接待80人用餐）、琥珀食光餐桌限定優惠價2,200元（12人成行）
訂位：訂位大地餐桌散客共享餐會加入[email protected]報名：https://lin.ee/lJiaklU，琥珀食光餐桌[email protected]客服報名：https://lin.ee/W3ghvoy
這篇文章 山海野宴｜產地直送餐桌 分享台東風土體驗食農魅力 最早出現於 行遍天下旅遊網