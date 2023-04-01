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山海野宴｜產地直送餐桌　分享台東風土體驗食農魅力

山海野宴｜產地直送餐桌　分享台東風土體驗食農魅力
山海野宴｜產地直送餐桌　分享台東風土體驗食農魅力

行遍天下旅遊網

夕陽隱沒山頭，歡樂人潮散去，可一覽縱谷龍田景緻與卑南溪谷的鹿野高台，迎來美好的靜謐時光，「饗嚮臺東」的「大地餐桌」於霞光中登場，美好的餐宴就從鹿野鄉的紅烏龍、東河鄉「小村遠遠」的綠色的夢薄荷香矛茶，揭開序幕。

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故事得從八年前返鄉的「饗嚮臺東」創始人釧南雁說起，在市區醫院當了十多年的護理師，回到好山好水的鹿野，她從日常生活中長出「分享台東」的靈感和念頭，租下鹿野高台閒置的空間，一手創造品牌，以「盛宴款待賓客為饗，引路為嚮」，提供台東青年共享的基地，除了串連眾人之力推動農事旅遊、展售優質選品，也匯集在地品牌和小農推廣季節料理，催生「大地餐桌」，她的心願是：「讓旅人透過我們的引路認識台東，一同實現對台東生活的想像。」

大地餐桌療癒身心

強調產地食材新鮮直送的「大地餐桌」以天為幕、綠地為毯，依隨四季佈置餐桌，洋溢農閒情趣，產地直送餐桌的客製化料理，以12道飲品、主菜、水果和甜點輪流呈現，誠意十足。透過動人的說菜，認識產地食材的脈絡，了解小農對土地的珍惜；藉由私廚傳承的菜色，體會「吃在地、品當季，喝風土釀的酒」的食農魅力，讓每位到訪的旅人，間接也幫助在地青年主廚、促進小農發展，身心都被台東淨土餵養著。

從女王私廚、尾餘記、妮娃阿姨的家、關山米食研究社、紅烏龍合作社到走一趟布農孩子的遊樂場、貓俬廚、後山咖啡室、GraceKitchen等等，都是大地餐桌的合作對象，每次餐宴由3至4個品牌合作，即使舊地重遊也有不同的味覺體驗，用餐時遇到喜歡的食材、水果，也能透過實體店鋪或電商平台買回家。

琥珀餐桌推廣鹿野好茶

繼大地餐桌後，「饗嚮臺東」今年主推難度更高的升級版「琥珀食光」餐桌系列，結合「地茶」和「地食」，在餐會中增加試茶體驗，藉此推動地方特色茶。釧南雁提到：「每季都會舉辦餐桌試菜會，設計的菜單也經過團隊討論與試菜，旅客一次能品味4款在地鹿野好茶、欣賞琥珀色的茶湯之美，也能品嘗在地的季節餐點。」「琥珀食光」餐桌以四季為題，從飲品、主食、甜點，同樣由三、四個私廚團隊和小農搭配，4至6月的「鹿野 春之茶」以紅烏龍入菜和佐餐；7至9月使用台東當地鳳梨規劃「來鹿野 奉茶」；10至12月適逢紅火龍果、洛神花產季，屆時將搭配紅烏龍推出「果然 紅了」主題饗宴，讓味蕾與五感神經有全新的驚喜。

【私享料理】

關山有機米佐紅烏龍滷豬腳

以關山飼養的豬腳上半段，加上紅烏龍與八種香料一同滷製後，搭配自產自銷的關山「南島秧滿田」有機米和台東蔬菜享用，豬腳香濃、米飯Ｑ彈。



鮮蝦干貝蘆筍花

這道料理最珍貴的食材，來自於鹿野「桃花林休閒有機教育農場」栽種的鮮嫩蘆筍花，佐以「尾餘記」的椒麻醬，以及東河鄉的乾蝦米、紅蔥頭等佐料，更加美味。



馬告旗魚豆腐

台東漁港和縱谷農村孕育豐富的海陸食材與香料，這道料理以成功鎮捕獲的旗魚，加上鹿野紅烏龍、原住民的馬告香料調製，層次豐富。



店家資訊

饗嚮臺東

地址：台東縣鹿野鄉高台路42巷5號

時間：門市09:00-17:00、餐桌系列17:30-19:30

電話：0933-693-480（體驗部客服）、08-955-0227（門市）

網址：imaginetaitung.com.tw

FB：饗嚮台東

費用：大地餐桌每人1,500元（最多可接待80人用餐）、琥珀食光餐桌限定優惠價2,200元（12人成行）

訂位：訂位大地餐桌散客共享餐會加入[email protected]報名：https://lin.ee/lJiaklU，琥珀食光餐桌[email protected]客服報名：https://lin.ee/W3ghvoy

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