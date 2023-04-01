名家論壇》何仁崴／春季談離婚(三)：要小心的離婚厚黑學

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誣指通姦、外遇聯想：
「另上訴人誣稱其夫與人通姦，使之感受精神上之痛苦，致不堪繼續同居，不得謂非民法第1052條第3款（舊法）所稱之不堪同居之虐待。」（最高法院40年台上字第1276號民事判例。註：現行已廢除判例制度）
「被告於婚後經常懷疑原告在外與人有染，對於原告一舉一動均作原告外遇之聯想，並以情緒性用語謾罵或詆毀原告之人格。此外更在鄰居及親友前渲染，甚至原告手術住院，被告仍然不改往日行徑，大談手術原因與外遇有關，以被告上述行徑，原告確實受有精神上之虐待，而無庸置疑。」（95年某案）
毀損自尊心：
「不堪同居之虐待，兼指予以身體上或精神上不可忍受之痛苦，致不堪繼續同居者而言。故夫妻之一方，受他方之侮辱，使其精神上感受不可忍受之痛苦，致不堪繼續同居者，不得謂非不堪同居之虐待。而毀損他方之自尊心，係為侮辱行為之一種，他方倘因此種侮辱行為而在精神上感受不可忍受之痛苦，致不堪繼續同居者，即屬不堪同居之虐待。」（最高法院76年度台上字第1555號民事判決）
小衝突不斷：
「兩造婚後迭因婆媳問題、子女教育事務、家務分擔等生活細節或經濟問題發生爭執，長期溝通不良或觀念嚴重歧異，肇致婚姻生活迭起衝突，甚已分房各自生活，彼此漠不關心亦無互動。第據證人即原告之母到庭結證：其本與兩造同住，十餘年前搬至兩造住處附近，但仍常至兩造住處，故瞭解兩造生活情形。兩造常因子女教育或經濟問題看法不一且溝通不良而起口角，但被告並未悉心照顧子女生活，亦未用心於子女之教育事務，近三、四年來之農曆過年、清明或端午等節日更常不在家，亦未處理祭祀事務，詢問原因皆未獲回覆。況兩造家庭事務例如洗衣、晾衣、煮飯、拖地、打掃皆由原告打理且兩造近三、四年來均未同房，故認被告並未盡力扮演人妻及人母之角色等語，益徵被告長期不事家務、婆媳不睦、子女反抗、難以溝通及我行我素等生活歷程，日漸消磨原告維繫及經營婚姻之動力，更因長期承受精神壓力而灰心放棄婚姻，足見兩造夫妻情愛已失，衡以任何人處於相同地位時，均難期待猶能維持婚姻及家庭生活和諧。」（100年某案）
分居過久，雙方都無維持婚姻之意願：
「兩造於婚後經常為生活細故爭吵，雙方不僅未思以妥適方式處理彼此個性思想上之差異，反而堅持己見，不予相互體諒及包容，再加上被告觀念固著，控制欲強烈，生性多疑，又未與原告充分溝通，即對於原告之生活過度干預，限制原告交友及人際關係，失卻對配偶應有之尊重，其所為自非身為配偶之原告所能忍受，使夫妻關係產生嚴重裂痕，終致原告失去與被告共同生活之意而離家，與被告分居兩地，婚姻狀況益加惡化，導致夫妻相處最基本之信任、尊重與情愛已失其所附，並造成自身與原告感情疏離，而被告於分居後，雖陸續有邀約原告用餐等修補感情之舉，然遭原告拒絕後，即未再有進一步化解原告心結並重燃兩人感情之積極作為，分居迄今十餘年，原告亦僅止於口頭欲挽回婚姻之語，兩造仍是處於各自生活，無法開啟溝通管道之狀態。總此，雙方婚姻已徒具婚姻之形式，而無婚姻之實質，顯然其等婚姻已生破綻，並無復合之可能。」（101年某案）
配偶欠錢不還且未負擔生活費，債主找上門造成身心畏懼：
「被告因躲避債務離家，然債權人猶登門催討債務，次月家門口遭不明人士噴灑紅漆並寫上『欠＄不還』、『鬼』等字樣，致原告及子女心生畏懼」（99年某案）
「經查，被告長期對原告有家庭暴力之行為，甚至於兩造舉家遷移希望被告能一改往日惡習而重新生活期間，然仍遭被告被告暴力相向，並因此經法院核發保護令，是被告上開行徑，當然造成原告身體上或精神上之極大痛苦，甚至法院就本事件行言詞辯論時，被告亦自承：因為原告懼遭伊毆打才不敢來開庭等語，更見原告遭受被告家庭暴力，除造成原告身體上之痛苦外，更造成原告心理上與精神上之嚴重恐懼；再者，被告長期以來不負擔家計，在外積欠之債務竟與地下錢莊要求原告償還，更使原告承受逾越一般夫妻所能忍受之痛苦，而侵害原告之人性尊嚴，自屬受被告不堪同居之虐待。」（95年某案）
婚後仍與前任勾結，加上施暴：
「被告於與原告結婚後，竟未立即與其他女友分手，劃清界線，失卻對配偶之尊重，又因金錢問題數次施暴並毀損家具、玻璃，其所為自非身為配偶之原告所能忍受，已嚴重破壞夫妻相處最基本之信任、尊重與情愛，而被告多次簽署離婚協議書，更彰顯其維繫婚姻之意願薄弱，可見雙方婚姻已徒具婚姻之形式，已無實質之婚姻生活，顯然其等婚姻已生破綻，無復合之可能，衡諸一般人之通常生活經驗、兩造維持婚姻關係之主觀意願、能力及兩造客觀相處狀況等情事判斷，堪認客觀上依兩造目前狀況，任何人均將喪失維持婚姻之意欲。」（102年某案）
在此重申，個案上的判斷並非一有上述之情形，法院即當然判決離婚，仍須依照實際情形與證據個別判斷。
另外，最近熱燙燙的大法官判決「112年度憲判字第4號」於112年3月24日宣判，就上篇文章提到的「無可歸責或責任程度較輕之一方才可請求離婚」做出修正，認為「現行裁判離婚法制下，當婚姻關係發生破綻已至難以維持而無回復可能性之情況，一方當事人已無意願繼續維持婚姻時，系爭規定限制唯一有責配偶不得請求裁判離婚，其所保障者往往僅存維持婚姻之外在形式，而已不具配偶雙方互愛或相互扶持依存之婚姻實質內涵。系爭規定不分難以維持婚姻之重大事由發生後，是否已逾相當期間，或該事由是否已持續相當期間，一律不許唯一有責之配偶一方請求裁判離婚，實已造成完全剝奪其離婚之機會，而可能導致個案顯然過苛之情事。」，某種程度讓歸責程度比較高的一方在逾越相當期間後，亦可主張離婚，以避免婚姻徒具形式。此部分大法官給予相關機關2年的修正時間，可注意未來實務見解修正的方向。
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●作者：何仁崴／ 律師
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