籃籃被嬰兒油噴滿臉 他貼心遞毛巾卻意外成「雙人腳滑」
《綜藝大集合》日前到桃園市邀請一群可愛的幼稚園學生，因為節目播出鄰近兒童節，胡瓜準備許多禮物要送給小朋友們，只要通過是非問答題就有機會挑禮物，出題時胡瓜竟亂問，小朋友也天真無邪地接招發表各自想法。其中啦啦隊女神籃籃，與余思達在灑滿嬰兒油的軟墊上表演「雙人版腳滑」，讓全場來賓笑到不行。
記者侯家瑜/綜合報導
在某項遊戲中，籃籃登上「我最腳滑」冠軍寶座，搞笑挑戰在灑滿嬰兒油的軟墊上跳繩，爆笑又拚命的賣力挑戰，讓全場為她歡呼登上腳滑冠軍，還要現場接受的鄉親的挑戰。許多看過籃籃搞笑實力的同學，都不甘示弱參與競賽，比賽開始，各個參賽者都不敵軟墊上的嬰兒油，跌得東倒西歪，可惜效果卻不及籃籃趣味，輪到籃籃示範時，快速滑倒又騰空飛起摔在軟墊上，嬰兒油噴滿臉。
而正當籃籃要抓毛巾擦臉時，余思達為了遞毛巾給她而站上彈跳墊，失足滑倒時，連帶籃籃再度慘摔，2人相互攙扶也無法站穩的滑稽場面，雙腳猶如快轉飛速奔跑，意外開發出了雙人版腳滑，同時不受控的滑動，默契十足宛如排練過一般，現場笑聲充斥，連胡瓜都笑到噴淚，讚嘆地說：「你們就是『腳滑』皇后及國王。」但也大讚他們敬業精神。