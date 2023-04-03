重啟自閉兒互動之路　跨團隊心理治療建功

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跨團隊心理團體治療 逐步提升生活適應能力亞東醫院兒發中心表示，在跨團隊心理團體的治療，由心理師與物理治療師共同領導團體，除訓練小星的社交互動核心缺損(如共享式注意力不足、互動技巧缺損或執行功能缺損)，也針對他的肢體動作控制不佳設計相關訓練活動，以神經心理功能為理論基礎設計訓練課程，讓小星隨著不同難度的活動逐步提升生活及學校的適應能力。
目前上了一期的課程後，小星社交互動性進步一些，會注意到他人的動作與指令，也知道應該要回應他人，小星的媽媽也會透過日常觀察提出小星的問題，治療師再進行後續課程的調整。
More Than Words家庭中心導向 在家延伸互動交流雖然小星的互動能力已經有所進步，但在和爸媽遊戲的過程中，偶爾還是有發生小星沒有回應的狀況。亞東醫院兒發中心說明，透過家庭為導向介入課程「More Than Words」，其是針對社交用語介入的課程，課程的目標在於讓照顧者擔任主要執行及促進者，促進孩子的溝通及語言，在日常生活中擴增機會去發展幼兒的溝通技巧，由家長擔任教練，將治療促進策略融入日常例行活動中，不但能增加練習時數，減少課程奔波的時間，還能降低家長的親職壓力，增加家長的休閒時間。
小星媽看著小星每天的進步，掌握了知識與技巧，不但對未來更有信心，也還抽空加入亞東早療團體，透過家長們的資訊交流與心路歷程，貢獻自己的經驗幫助其他家庭，提供社會性的支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57268
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