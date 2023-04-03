Dr.潘念宗攜37年醫學貢獻返台　解碼Covid排毒抗疫

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病毒大傳染 顧好免疫力潘念宗醫師研究團隊在早期篩檢、早期診斷、早期治療的臨床經驗中，發覺第一期感染者僅有COVID-19病毒信息出現，Alpha變異種在膻中穴，Beta變異種在啞門穴，Gamma變異種在陽白穴，Delta變異種在膻中穴和神闕穴。這時期很多人透過休息加上自身免疫力，就可以擊敗病毒，恢復健康。
但因近年來空氣中瀰漫的石棉，存於衣、食、住、行中，經年累月堆積在人體，隨著感染者身體內增加的石棉，會與病毒共同造成肺部纎維化、血栓等嚴重問題，導致死亡病例。
777診斷治療 將毒素從尿液排出針對後期長新冠Long Covid-19，潘念宗醫師採用新的研究治療方法，進行整套「印堂穴濃縮777診斷治療」，期間對患者的印堂穴及尿液做Quantum Light & BDORT 檢測，結果發現當經絡系統內的汞及其他毒素經過二次治療從尿液清除後，躲在腦細胞內的汞才會出現，而第三次「印堂穴濃縮777診斷治療」之後，此時將腦細胞內的汞及其他毒素從尿液清除，腦細胞內的Long Covid-19也一同從尿液排出。
當患者持續進行第四次診斷治療後，再對患者的印堂穴及尿液進行檢測，結果顯示毒素已清除乾淨，同時對健康有益的生物指標也都出現。
透過中醫治療 講求袪邪扶正潘念宗醫師提出，在祛邪上可運用香蘭葉香茅草萃取產品「777、9393、118」去排除汞、石棉、病毒等毒素，並促進長壽基因蛋白 Sirtuin、正常幹細胞以及免疫系統殺手性T細胞；中醫的扶正方面，可照射紅光，早晨面對太陽、傍晚面對夕陽，赤腳踩在土地，這是最好的免費健康良方。而在個人褪黑激素最低的時間MD TIME(Melatonin Deficiency)，前後一個小時應該休息，絕對不能在該時段動手術，否則風險高。
潘念宗醫師建議民眾平常可泡五花茶喝，常喝五花茶可預防慢性老年退化，五花茶包含香茅草、夏枯花、葛花、菊花、枳椇子，五花茶中的菊花可以吸取水中的汞，此外，丁香、僵蠶、肉桂也都可以排汞。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57276
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