輔大大體老師公祭 百歲神父循遺願送愛

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輔大醫學院學生自製影片 向老師、家屬們表達敬意及致謝今年的慰靈公祭大體老師除了張宇恭神父，還有馬美蘭、張恩惠、劉天輝、謝惠明等總計五位，輔大醫學院學生自製一段影片，介紹每位大體老師的生平行誼、人生故事，除了向老師們表達敬意，也向到場的家屬們致謝。
大體老師賴甘霖神父 100歲高齡獲中華民國身分證至於仍在防腐工作的賴甘霖神父，於1917年出生在西班牙，醫學院畢業後進入耶穌會，並以修士身分取得馬德里大學醫學博士學位。1947年賴甘霖神父前往當時社會動亂的中國傳教，1952年離開中國，先後「暫留」於菲律賓9年、東帝汶8年，最終於1969年來到台灣。賴甘霖神父有醫學、神學雙博士學位，專長是斷層攝影、運用於脊椎部分的放射線醫學。
賴甘霖神父在台灣醫療資源極度缺乏的時候不遺餘力照料病人，在台大教授醫學倫理30年以上；2016年，賴甘霖神父過99歲生日，他在生日時許願「希望能成為台灣人」，隔年終於在100歲高齡之際獲得中華民國身分證，當時在身分證頒發典禮上，賴甘霖神父激動說：「我是台灣剛剛出生的一位100歲的嬰兒！」
神父享嵩壽105歲 職志實踐基督全人關懷精神2022年6月15日，賴甘霖神父於輔大神學院頤福園蒙主恩召，享嵩壽105歲，他的遺體遵照生前遺願捐贈予輔仁大學醫學系，預計2023年7月後完成防腐工作，2025年9月舉行大體老師啟用禮。賴甘霖神父在世時最常跟大家說的一句話就是「犧牲自己，為別人服務，就是快樂，所以他每天都很快樂」；而他一生最大的職志就是實踐基督全人關懷精神，啟迪醫學倫理，所以輔大醫學系也設立「賴甘霖神父醫學倫理教育獎勵金」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57277
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