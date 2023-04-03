離奇病例好毛！　1歲嬰「大腦取出胎兒」疑是雙胞胎

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▲女嬰頭骨內有10.16公分的胎兒，而且胎兒已經長出脊椎、上肢、指甲和腿骨。（圖片擷取自《神經學》）
病例報告中寫道嬰兒頭部的腫塊是「畸形的單絨毛膜雙羊膜雙胞胎」，是由未分離的胚泡產生的，意即原本應該要分別獨立成長的胎兒的細胞團黏在一起，「連體部分發育成宿主胎兒的前腦，並在神經板折疊過程中包覆另一個胚胎。」神經板是一種在早期發育中形成並產生神經系統的結構。
經過手術後，院方已經將女嬰頭中的胎兒肢體取出。但病歷報告並無描述患童手術後的詳細狀況。目前尚不知對女嬰的健康狀況是否會造成其他影響。
全世界僅18例顱內胎中胎一個胎兒被另一個胎兒包圍的異常現像被稱為「胎中胎」或「寄生雙胞胎」，這種情況非常罕見，目前有紀錄的只有200例，出現在頭顱內的僅18例。
據統計，每50萬個嬰兒中就有1個會出現胎中胎。通常在受精卵形成胚泡的細胞的階段就會出現。當畸形胎兒「寄生」在另一個胎兒的腹部，看起來腹部腫塊。據《邁阿密先驅報》報導，被吸收的雙胞胎通常會停止發育，而另一個會繼續生長。
原文出處：
Teaching NeuroImage: Intraventricular Fetus-in-Fetu With Extensive De Novo Gain in Genetic Copy Number
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57234
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