紅黃綠黑有什麼不同？　一次搞懂傷口的4種顏色食藥署

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１黑色傷口：通常會呈現黑色傷口，代表表皮部分已經結痂壞死，但不代表裡面沒有感染，最常見的狀況就是褥瘡。這時患者不應該放任不管，而是需要透過醫療人員協助，將壞死組織處理掉，進行內部的清創，如果內部有感染，則需要進行抗生素治療。
２黃綠色傷口：出現黃色或黃綠色傷口，這是傷口中受到感染，並且已有腐肉產生，這時候應該要進行清創，並且使用抗生素抑制細菌增生，這時候傷口會有組織液滲出，所以需要使用紗布或敷料吸收這些滲出液，避免滲出液成為細菌增生的溫床。
３紅色傷口：通常出現鮮紅色的傷口，代表皮膚的上皮細胞開始增生，逐步恢復當中，這時候需要預防感染，所以傷口需要跟外界隔絕，避免空氣中的細菌進入傷口，造成二次感染。
４粉色傷口：出現粉色傷口，代表傷口逐漸癒合，這時候需要適當的濕潤環境，讓傷口部分可以快速癒合，這個時期如果處理得當，就不容易留下疤痕。
原文出處：
https://www.facebook.com/tfda2014.tw/posts/pfbid0CELtXkabsXsrbohY3qRDhD46D4JTy8F3pEAZJD7muZ1snSpqX4uKWWiKT9cMUXbwl
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57294
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