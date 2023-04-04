B.A.P力燦坦承性犯罪！「這4韓星」也爆醜聞 他被送監獄
韓團「B.A.P」前成員力燦2018年曾爆出性侵案，去年4月又酒後性騷擾2名女子，遭南韓檢方移送法辦，昨（3）日他出庭坦承一切罪行，引起外界熱議，事實上，韓國演藝圈爆出醜聞的明星層出不窮，《NOWnews》就整理出4位形象一落千丈的男星，有些正在監獄服刑，有些則宣告退出演藝圈。
記者賴禹妡/台北報導
南韓天團BIGBANG前成員勝利2019年爆出「Burning Sun事件」，投資的夜店Burning Sun傳出包含性犯罪、賄賂、聊天室的不法訊息、警察腐敗等非法行為，除了勝利之外也有多名男星捲入此風波，而勝利本人則是身背9項罪嫌，分別是性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國際交易法、教唆打人，他在2021年8月遭到當庭羈押，2022年初認罪時，被法院改判坐牢1年半，2023年2月已出獄。
男星鄭俊英是另一名捲入「Burning Sun事件」的韓國藝人，鄭俊英涉嫌偷拍、散布性愛影片及性暴力犯罪，2019年一審時被法院判有期徒刑6年，鄭俊英不服上訴，二審被減刑為有期徒刑5年，雖然鄭俊英不服二審判決再度上訴，但遭法院駁回，最終鄭俊英確定監禁5年，並且需接受80小時性暴力治療、限制就業5年。
男團NCT中泰混血成員Lucas在2021年被多名網友同時控訴，他不但劈腿、哄騙女生發生關係，還多次發生吃軟飯行為，偶像人設瞬間崩塌，他事後以手寫信方式向外界道歉，演藝活動更因此全面中斷。
男星朴有天曾是男團東方神起一員，他在2016年起陸續被多名女子指控性侵，雖然最終全部案件都被法院判定無嫌疑，但2019年又爆出吸毒風波，讓許多不離不棄的粉絲十分失望，他最終也宣告退出娛樂圈。
※【NOWnews 今日新聞
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