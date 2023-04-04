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童醫院攜手南科成立「口腔精準醫療創新中心」　MIT產品用到醫院

童醫院攜手南科成立「口腔精準醫療創新中心」　MIT產品用到醫院
童醫院攜手南科成立「口腔精準醫療創新中心」　MIT產品用到醫院

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】童綜合醫院口腔醫學部今與南部科學園區共同合作建置體驗診線與數位牙科示範診間，成立「口腔精準醫療創新中心」，希望能經由醫院與產業合作推廣優良國產醫材，提供給中部地區民眾更優質的口腔醫療服務與照護。

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建置中部示範診間　牙科產品實際於醫院端使用

南部科學園區管理局副局長鄭秀絨表示，牙科產業為南科醫療器材產業聚落最早發展的產業之一，目前也已具備較完整的產業鏈，足以提供國內朝向數位牙科發展的牙醫診所各項相關產品，因此南科管理局在111年於臺北建置第一個南科醫材示範診間，而今年度則與童綜合醫院共同合作，建置中部示範診間，整合南科園區廠商牙科產品並實際於醫院端使用。

發展智慧口腔醫療　MIT產品運用到醫院

童綜合醫院口腔醫學部營運長陳雅怡表示，此計畫是將相關MIT產品實際運用到醫院中，作為牙醫師教育及臨床訓練之場域，持續體驗推廣南科及高科技之MIT齒科醫療產品，促進多牙醫師及產業間之合作聯盟。

未來本院與南科合作的「口腔精準醫療創新中心」將發展出讓病患安心、精準、快速的智慧口腔醫療為首要發展項目，並整合產官學資源，提供精準、智慧、專業的醫療照護服務，希望臺灣醫療技術及優良產品能在國內外發光發熱。

發展創新醫療　提供高品質、人性化醫療服務

童綜合院總院長童敏哲強調，本院口腔醫學部精益求精，與南部科學園區合作成立口腔精準醫療創新中心，除了可以臨床實作與教育訓練外，各項尖端牙科產品的展示，也可讓民眾認識優質的醫療技術與方法。此外更積極培育卓越人才，發展前瞻性的研究，與各種生物科技合作，發展創新醫療，提供高品質與人性化醫療服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57302

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