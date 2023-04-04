童醫院攜手南科成立「口腔精準醫療創新中心」　MIT產品用到醫院

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建置中部示範診間 牙科產品實際於醫院端使用南部科學園區管理局副局長鄭秀絨表示，牙科產業為南科醫療器材產業聚落最早發展的產業之一，目前也已具備較完整的產業鏈，足以提供國內朝向數位牙科發展的牙醫診所各項相關產品，因此南科管理局在111年於臺北建置第一個南科醫材示範診間，而今年度則與童綜合醫院共同合作，建置中部示範診間，整合南科園區廠商牙科產品並實際於醫院端使用。
發展智慧口腔醫療 MIT產品運用到醫院童綜合醫院口腔醫學部營運長陳雅怡表示，此計畫是將相關MIT產品實際運用到醫院中，作為牙醫師教育及臨床訓練之場域，持續體驗推廣南科及高科技之MIT齒科醫療產品，促進多牙醫師及產業間之合作聯盟。
未來本院與南科合作的「口腔精準醫療創新中心」將發展出讓病患安心、精準、快速的智慧口腔醫療為首要發展項目，並整合產官學資源，提供精準、智慧、專業的醫療照護服務，希望臺灣醫療技術及優良產品能在國內外發光發熱。
發展創新醫療 提供高品質、人性化醫療服務童綜合院總院長童敏哲強調，本院口腔醫學部精益求精，與南部科學園區合作成立口腔精準醫療創新中心，除了可以臨床實作與教育訓練外，各項尖端牙科產品的展示，也可讓民眾認識優質的醫療技術與方法。此外更積極培育卓越人才，發展前瞻性的研究，與各種生物科技合作，發展創新醫療，提供高品質與人性化醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57302
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