他舌部潰瘍罹口腔癌第三期　竟是「3提神食物」釀禍

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年超過3千人因口腔癌過世 導因元兇要當心安南醫院耳鼻喉科醫師成存芝表示，台灣每年約有七、八千人確診為口腔癌，更有超過三千人因為口腔癌而過世。口腔癌好發於50～60歲之中年男性，菸、酒、檳榔則是最常見的導因元兇，除了盡早遠離這些致癌物，她也呼籲30歲以上有嚼食檳榔或抽菸習慣的民眾，別忘了定期接受口腔黏膜檢查，盡早揪出與治療癌前病變，及時阻斷其轉變為癌症的可能性。
口腔癌治療以手術為主 口腔缺損大須重建目前口腔癌的治療以手術為主，除了將口腔病灶切除外，大部分的患者也須接受頸部淋巴結廓清，將癌細胞可能竄逃的路徑一併清除。成存芝醫師補充，切除之後若口腔缺損較大，則需要加做皮瓣重建；手術治療之後，醫師會根據患者的臨床狀況與病理報告，評估後續是否需進一步做放射線治療與化學治療。
常見癌前病變症狀一次看 早發現治療成功率高成存芝醫師強調，口腔癌常見的癌前病變包括：白斑、紅斑、紅白斑與黏膜下纖維化，針對不同的症狀，有不同的處理方式，像是定期追蹤、雷射燒除，必要時須安排切片檢查。
若口腔內有超過兩週無法癒合之潰瘍或硬塊應盡早就醫，即便病灶已發展成口腔癌，早期發現與早期治療，還是能大幅提高治療成功率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57266
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