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他舌部潰瘍罹口腔癌第三期　竟是「3提神食物」釀禍

他舌部潰瘍罹口腔癌第三期　竟是「3提神食物」釀禍
他舌部潰瘍罹口腔癌第三期　竟是「3提神食物」釀禍

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】53歲王先生是名建築工人，每天藉由嚼檳榔、抽菸與飲用藥酒提振精神，此習慣已維持約數十年；然而約半年前，王先生發現舌部潰瘍，一開始以為只是火氣大，便自行購買口腔藥膏使用，因不見改善而至醫院求診，經切片後確診為口腔癌第三期！

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年超過3千人因口腔癌過世　導因元兇要當心

安南醫院耳鼻喉科醫師成存芝表示，台灣每年約有七、八千人確診為口腔癌，更有超過三千人因為口腔癌而過世。口腔癌好發於50～60歲之中年男性，菸、酒、檳榔則是最常見的導因元兇，除了盡早遠離這些致癌物，她也呼籲30歲以上有嚼食檳榔或抽菸習慣的民眾，別忘了定期接受口腔黏膜檢查，盡早揪出與治療癌前病變，及時阻斷其轉變為癌症的可能性。

口腔癌治療以手術為主　口腔缺損大須重建

目前口腔癌的治療以手術為主，除了將口腔病灶切除外，大部分的患者也須接受頸部淋巴結廓清，將癌細胞可能竄逃的路徑一併清除。成存芝醫師補充，切除之後若口腔缺損較大，則需要加做皮瓣重建；手術治療之後，醫師會根據患者的臨床狀況與病理報告，評估後續是否需進一步做放射線治療與化學治療。

常見癌前病變症狀一次看　早發現治療成功率高

成存芝醫師強調，口腔癌常見的癌前病變包括：白斑、紅斑、紅白斑與黏膜下纖維化，針對不同的症狀，有不同的處理方式，像是定期追蹤、雷射燒除，必要時須安排切片檢查。

若口腔內有超過兩週無法癒合之潰瘍或硬塊應盡早就醫，即便病灶已發展成口腔癌，早期發現與早期治療，還是能大幅提高治療成功率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57266

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