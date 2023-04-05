【懶人包】台灣洗腎率世界第一！　怎麼洗？還有救嗎？專家一次告訴你

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洗腎原因為何？由於人口老化及生活型態改變。腎炎、腎病症候群及腎病變多年蟬聯台灣十大死因第9名。國人洗腎最大的因素是「糖尿病」，據統計有46%的新洗腎患者因「糖尿病控制不佳」造成腎臟不可逆的傷害，導致腎功能衰退，最終走向洗腎人生。
腎病有哪些警訊？腎臟的兩大功能為「排毒」及「排水」。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟系主治醫師謝明翰表示，慢性腎病早期症狀不明顯，可能以「泡泡尿」為表現，當機能受損後，蛋白質無法被腎臟過濾，會隨尿液一同排出，進一步形成「蛋白尿」，是一大警訊。
若無積極處理，體內毒素會逐漸累積，導致疲乏、噁心、嘔吐或食慾不振，體內多餘水分也無法順利排出，造成眼睛浮腫及下肢水腫；若水分累積在肺部，則會演變成肺水腫，導致患者呼吸困難甚至休克。等到患者身體不適前往就醫時，常已是腎衰竭晚期甚至末期，也就是腎功能已不及正常人的1/10。
「泡水高貧倦」
１泡泡尿
２水腫
３高血壓
４貧血
５異常疲倦
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洗血液和洗肚子有什麼不同？為了讓體內「排毒」功能正常進行，需要進行腎臟替代療法，方式有三種：腎臟移植、血液透析、腹膜透析。後兩者就是所謂的「洗腎」，原理相近，患者可依個人生活型態、習慣或需求來選擇。
血液透析：
扎針將寫意抽出體外，透過儀器過濾代謝廢物後，再輸回人體。
１由醫護人操作。
２在醫院或診所進行。
３每周3次、每次4小時（需照醫院安排的固定時間）
４透析前後，血壓差異大
５血液中生化值變動大，易發生噁心嘔吐等不平衡症候群。
６血液感染機會相對高。
７透析前後血壓變化大，保留較少殘餘腎功能（餘尿量）。
８須施打抗凝血劑，對於心血管疾病患者會造成較大負擔。
腹膜透析
以導管注入透析液後，透過體內腹膜過濾代謝廢物。
１由患者或照護者自行操作
２在家中或適合場所進行。
３每日3-5次，每次30分鐘，依自己時間彈性安排。
４持續緩慢脫水，血壓較穩定
５血液中生化值變動平穩，較不易產生不適感。
６操作不當可能引發腹膜炎
７透析前後血壓變化小，較能保留殘餘腎功能（餘尿量）。
８除了可活動式腹膜透析（手洗），另發展出「智慧電腦洗」，適合遠距治療。
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越洗腎身體越弱？謝明翰提醒，疾病治療成功關鍵除了及早發現與治療、醫師的專業判斷與患者的治療配合度也非常重要，「一個成功的治療，取決於患者本身是否對正在進行的治療有基礎了解」，願意積極了解自己疾病的患者，治療效果與患者生活品質都會相對更好。
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「最燒錢國病」誤解？每年健保署都會公告花最多健保的10大疾病，慢性腎衰竭長年蟬聯「最燒錢國病」，尤其近年健保財務吃緊，大眾容易對洗腎患者產生負面印象。中華民國腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來特別為腎友去汙名化，由於癌症是按照肺癌、大腸癌等部位分開統計，若是加總計算，癌症使用健保費用其實是超過洗腎的。但無論是什麼疾病，民眾都不應該認為患者們是一群對社會沒有貢獻的人。
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要不要辭職專心治療？此外，洗腎患者也因領取身心障礙證明（民眾罹患慢性腎衰竭，經專科醫師確定須長期規則洗腎時，可申請身心障礙手冊），在社會上、就學上都會遇到各種困境。吳鴻來呼籲，腎友找新工作容易面臨重重難關，建議別輕易離開原職場，並且維持固定生活與興趣，別怕向他人尋求協助與關懷。
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腎友日常照護重點？錢政平提醒，腎臟病變常常靜悄悄地發生，就算腎臟已癌化生長出惡性腫瘤，也會因腎臟位處後腹腔深處，不易被發現，呼籲民眾要把握健康飲食、定期檢查並維持正常血糖及血壓狀態、每日攝取足夠的水、戒菸、勿服用來路不明或未經醫師評估開立的藥物偏方。
營養補充品怎麼選？市售的營養補充品是給健康民眾所使用，但對於腎臟病患來說，裡面可能含有容易堆積在體內的營養素，不利於健康。腎臟科名醫陳愷懋建議腎友要小心標榜「減肥、能量增強、健美」效果，或是有「鉀離子」成分的補充品，以免不當攝取營養補充品反而造成危險，攝取之前也務必先和主治醫師討論是否適合使用，才能追求健康。
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病友正面迎擊47歲腎友李佩菁回顧當初覺得身體不舒服，食不下嚥、嘔吐、水腫加上體重莫名增加，到醫院檢查後竟發現是高血壓造成的腎小管受損，因此步上「洗腎」這條漫漫長路。
李佩菁勇敢接受洗腎，也特別學習營養學，避免併發症發生。她向腎友們喊話，「遇到了就去面對，這就是人生！」現在台灣醫療技術非常先進、服務非常好，許多病人也都能活到八十、九十歲基本上不會有太大問題，希望大家能好好生活。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57271
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