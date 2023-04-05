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有「五項」特徵定義　你「衰老」了嗎？

有「五項」特徵定義　你「衰老」了嗎？
有「五項」特徵定義　你「衰老」了嗎？

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】2025年將近，臺灣將從高齡社會邁入到超高齡社會；這表示老年人口的持續增加，社會多種面向將有可能變得更脆弱。當然，老化是自然現象，部分人隨著年紀增長會出現衰弱，嚴重衰弱將演變失能，

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五項特徵定義衰老 糖尿病者較易發生衰弱

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師趙品諭說，現代科學界定衰弱有不少標準，一般常見的標準特徵是非故意的體重減輕、容易疲憊、肌力變差、運動遲緩與活動量低；然而衰弱往往兼有多種合併症或慢性病，如糖尿病。

根據研究調查，患有糖尿病的社區老年居民，相對沒有糖尿病的，有較高機會發生衰弱。臺灣糖尿病居十大死因，全國約有200多萬名病友，不管這當中是已邁入老年，或還在青壯年的人，要面對或預防衰弱，懂得保養自己將是很重要的事情。

糖尿病「脾癉」或「消渴」 中藥及針灸皆能改善

而糖尿病並非現在才存在的問題；在古代文獻中，中醫稱類似的問題叫做「脾癉」或「消渴」，認為原因無非是先天稟賦不足，或是後天長期食用肥美或甘美的東西，才引發這種疾病。以中醫角度，藉由體質上的定位，可以用中藥來進行調理，幫助病友保養自己；初步可以先從「氣虛」和「陰虛」的體質來著手，常用藥物如人參、西洋參、黃耆、麥門冬、山藥、生熟地等，然而體質界定及中藥如何使用，仍需尋找合格中醫師確認才行。

除了藥物，屬於中醫特色的針灸穴位也有它的作用。科學研究有指出，現代藥物加上穴位刺激，在血糖控制上，指數有較好的表現，同時其它調查也表示多了針灸的病友，壽命有相對較長。不喜歡吃中藥的民眾，或是身體病況複雜的人，或許也該嘗試針灸穴位來達到保養自己，減緩血糖問題，或能預防衰弱。

一天用糖量 男性應少於36克、女性少於25克

趙品諭提醒，不管如何，平時應注意生活作息，在飲食上宜建立對糖用量的正確認識；美國心臟醫學會近年提出健康生活要素便表示，成年男性一天用糖量不應該超過36克，女性則是約25克。但一杯汽水可能就超過這些標準，民眾因此仍須多運動來加強身體機能，幫助代謝糖份。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57287

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