有「五項」特徵定義　你「衰老」了嗎？

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五項特徵定義衰老 糖尿病者較易發生衰弱臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師趙品諭說，現代科學界定衰弱有不少標準，一般常見的標準特徵是非故意的體重減輕、容易疲憊、肌力變差、運動遲緩與活動量低；然而衰弱往往兼有多種合併症或慢性病，如糖尿病。
根據研究調查，患有糖尿病的社區老年居民，相對沒有糖尿病的，有較高機會發生衰弱。臺灣糖尿病居十大死因，全國約有200多萬名病友，不管這當中是已邁入老年，或還在青壯年的人，要面對或預防衰弱，懂得保養自己將是很重要的事情。
糖尿病「脾癉」或「消渴」 中藥及針灸皆能改善而糖尿病並非現在才存在的問題；在古代文獻中，中醫稱類似的問題叫做「脾癉」或「消渴」，認為原因無非是先天稟賦不足，或是後天長期食用肥美或甘美的東西，才引發這種疾病。以中醫角度，藉由體質上的定位，可以用中藥來進行調理，幫助病友保養自己；初步可以先從「氣虛」和「陰虛」的體質來著手，常用藥物如人參、西洋參、黃耆、麥門冬、山藥、生熟地等，然而體質界定及中藥如何使用，仍需尋找合格中醫師確認才行。
除了藥物，屬於中醫特色的針灸穴位也有它的作用。科學研究有指出，現代藥物加上穴位刺激，在血糖控制上，指數有較好的表現，同時其它調查也表示多了針灸的病友，壽命有相對較長。不喜歡吃中藥的民眾，或是身體病況複雜的人，或許也該嘗試針灸穴位來達到保養自己，減緩血糖問題，或能預防衰弱。
一天用糖量 男性應少於36克、女性少於25克趙品諭提醒，不管如何，平時應注意生活作息，在飲食上宜建立對糖用量的正確認識；美國心臟醫學會近年提出健康生活要素便表示，成年男性一天用糖量不應該超過36克，女性則是約25克。但一杯汽水可能就超過這些標準，民眾因此仍須多運動來加強身體機能，幫助代謝糖份。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57287
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