18歲女右髖關節痛以為生長痛　一檢竟是巨大細胞瘤侵犯股骨

我是廣告 請繼續往下閱讀
巨大細胞瘤多為良性 好發20-40歲女性台北慈濟醫院骨科黃振文醫師指出，巨大細胞瘤為良性的腫瘤，好發於20-40歲的女性，且多數位於骨骺附近、非常貼近關節表面處，對骨頭局部的破壞程度大，如果疏忽會容易造成病理性骨折，甚至會穿破關節。
雖然是良性腫瘤但是卻有3-5%的機會轉移至肺部，也有機會轉變成惡性腫瘤，因此在治療上須更加小心，避免傷害到病人的關節軟骨，影響之後的功能受損及關節炎。
輔助性冷凍治療 降低復發率而巨大細胞瘤若沒有以輔助治療根除病灶，手術後的復發機率則高達33%，因此手術中的輔助治療是相當重要的。黃振文醫師表示，傳統治療會以棉棒沾取化學藥劑，塗抹在刮除病灶後的患處，但藥劑具有毒性，所以對病患也有危害；相較之下，「輔助性冷凍治療」能更完善的刮除腫瘤並降低復發率。
而「輔助性冷凍治療」特別考驗醫生的經驗，冷凍時間長雖然能較完善的殺死腫瘤細胞，但反而也會傷害到附近的組織，例如關節軟骨，如何在時間與溫度的控管上取得平衡是一大關鍵。
生長痛、骨腫瘤疼痛難分 出現不適應盡快就醫要區分生長痛跟骨腫瘤疼痛是家長的難題，黃振文醫師強調，以痛的位置及是否摸到腫塊區分兩者，而生長痛運動會比較不痛，骨腫瘤在運動的時會增加骨頭的負擔，痛感增加。若骨頭有任何不適，應立即就醫尋求專業診斷，術後更要配合醫師定期回診檢查，才能維護自身健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57305
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw