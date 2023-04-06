有吃菜還是便祕？糞便軟黏？醫解常見３問題，不是光吃菜就好！

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蔬菜吃到撐≠吃得夠：鍾雲霓醫師表示，國健署建議成人每日需攝取25-30克蔬菜，很多人都認為自己吃得很多，但實際換算恐怕還不夠，特別是對於體性較瘦者、減肥者等族群。舉例來說，以體重45公斤和體重90公斤兩者比較，一般會認為45公斤者食量較小、吃得較少，所以蔬菜吃到15克左右就吃不下、就足夠，體重90公斤者食量較大就得吃到30克，但事實上驅動腸道所需要的膳食纖維兩者是一樣的。
蔬菜如何真的吃得夠？但是，食量較小的人確實也難以吃得下更多的蔬菜、膳食纖維攝取量也較難達標。因此醫師建議，此情況就可留意盡量挑選膳食纖維含量高的食材。一般而言，深綠色蔬菜膳食纖維會比白色蔬菜來得更多，同樣分量的菠菜就可比高麗菜高出2倍。另外，水煮過的蔬菜體積也會跟著縮水，同樣體積下能吃下的份量就比生菜來得多。
蔬菜量吃夠了，但還是便秘？醫：２種膳食纖維都要吃！
非水溶性：水溶性纖維＝２：１膳食纖維也分非水溶性和水溶性，兩者有各自的作用。鍾雲霓醫師表示，非水溶性主要形成糞便的骨架，以助糞便於腸道蠕動推進，大多在蔬菜類吃得到；水溶性則可視為鑲在骨架中的晶體，濕滑促進腸道蠕動，可選擇水果類。兩者都不可或缺，一般會建議兩者比例2:1。
缺乏其中一種，容易．．．醫師表示，像是排便腸出現的兩種問題，一種就是大便很軟很黏，這種通常就是缺乏蔬菜的非水溶性纖維，因此難有骨架可支撐。一顆顆硬硬的像羊大便，通常就是缺乏水果類的水溶性膳食纖維。
奇異果有２：１的膳食纖維！有排便問題的民眾，可先試試奇異果，奇異果的膳食纖維確實很奇異，是少見非水溶性和水溶性配好2:1的蔬果，雖說便秘也有其他可能，不過若吃了奇異果真的改善便秘，那恐怕日常膳食纖維配置不佳所引起，可多留意蔬果比例配置。
２種膳食纖維都有吃還便祕？醫：糞便組成不只膳食纖維。
糞便的組成：糞便的組成關鍵也不只有膳食纖維，鍾雲霓醫師表示，糞便可包含了30%吸收不完或吸收剩下的殘渣、膳食纖維，以及30%好菌、壞菌、凋亡的腸道細胞及紅白血球，還有20%未完成吸收的礦物質，和20%油脂。從此來看，就可以了解光是吃蔬菜和水果是不夠的。
油脂也是潤滑關鍵：醫師說明，對於糞便的潤滑，油脂也很重要，許多健身、減重者常會有便秘的情況，很常見就是因為油脂攝取不夠。油脂也是必須營養來源，攝取不足除了影響身體健康，也容易出現便秘的情況。建議此族群可如在沙拉、拌炒青菜時加入橄欖油、葵花子油等健康植物油，攝取足夠的油脂。
水分也很重要：另外，喝水對排便的影響也很大，腸道也需要有水分才能夠順利推進糞便。診間許多民眾會和醫師說都有喝水，一天喝到1500c.c.，這樣的量其實非常少，一般最低標準會建議喝到2000 c.c.，能到2500 c.c.更好，最好能超過3000c.c.。特別是天氣熱的時候容易透過汗、尿排出水分，會需要更多水分。建議民眾，日常應注意水分補充，並將一天所需的水量分散於一日當中，別埋著頭努力喝。另也可吃仙草、愛玉、奶酪等果凍狀的水分，可減少水分被吸收轉移至膀胱變成尿意，讓水分更多留在腸道當中。
都做了，但就是便秘？若上述都有注意，但排便情況就是不盡理想、或自覺腸道不健康，建議可觀察是否平常也攝取了過多的自由基等刺激物質、有害物質，例如過多紅肉、手搖飲等含糖飲料、高脂肪、燒烤、炸物、辣物等。這類族群就會建議適度減量，不過不用完全不吃。
疾病影響的可能：當然，排便情況也有可能是受到疾病影響，若排便問題遲遲沒有辦法改善，可尋求醫師協助，檢查了解原因為何。特別是出現不尋常的症狀，例如排便習慣改變、發現血便、沒減重下體重減輕、時常貧血等，更要盡早就醫，以利防範腸癌。
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