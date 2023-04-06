新手爸媽睡不飽壓力大　媽媽醫師推薦「投資睡眠」

我是廣告 請繼續往下閱讀
女醫師得知懷孕「壓力山大」「當我幾年前發現懷上兒子時，我最害怕的不是分娩過程，而是我將連續幾個月都會因養寶寶被剝奪睡眠，無法喘息。」哈佛醫學院和麻省總醫院教授、兒童和青少年精神病學家內哈喬德莉（Neha Chaudhary）接受《美國有線電視新聞網》（CNN）採訪時吐露心聲。
身為一名醫生，10年來頻繁熬夜工作，長達30多個小時的輪值、被通訊器材可怕的嗶嗶聲打斷睡眠，導致人處理訊息速度遲緩，碰到什麼事情都覺得跟山一樣龐大沉重，只想吃美味的垃圾食物紓壓。
「與隨叫隨到的熬夜輪班不同，升格新手爸媽的我對於被剝奪睡眠還沒做好任何準備，當了爸媽就沒有私人時間，只有崩潰情緒和擠時間休息。除非小孩睡著，我才能就寢。」喬德莉說。
壓力與睡眠不足形成惡性循環根據一項新的研究顯示，新手爸媽睡眠中斷和新生兒睡眠中斷，都與父母的壓力增加有關。父母或寶寶是否患有睡眠障礙並非唯一主因，兩種因素都會影響父母的壓力。
壓力大的父母睡不好，壓力大的寶寶也睡不好。當家中每個人睡眠不足的情況越嚴重，他們的壓力就越大，而壓力越大，睡眠也就越差，形成惡性循環。而且該研究顯示，壓力大的人發生焦慮和憂鬱的機率較一般人高出4倍。
投資睡眠＋紓解壓力對於任何新手爸媽或照顧者來說，睡眠不足的你並不孤單。兒童和青少年身心科醫生喬德莉相信，睡眠與壓力的惡性循環是可以改善的。如果全家人都陷入睡不好的陷阱，建議首要的就是「投資睡眠」，無論任何一個家庭成睡不好，只要同住一個屋簷下的人就容易被影響。不僅適用於大人，對於年幼的孩子也很有助益。
１固定就寢時間，並於就寢前開始放鬆。
２營造舒適的睡眠環境，涼爽又黑暗，且避開剛吃完飯的時機。
３睡前避免盯著螢幕。
當壓力冒出時，練習應對情緒，例如深呼吸、打電話跟朋友聊天或進行日常活動來分散注意力，即使是無聊的摺衣服也可以；嘗試冥想或芳香療法、舒緩音樂或泡熱水澡，有助於保持心情平靜，幫助家長和寶寶排解壓力，養成健康的睡眠習慣。
若睡眠或壓力問題仍持續存在，例如睡眠呼吸中止症等睡眠障礙，可能長年未被診斷出來，從而影響父母和寶寶的生活質量。焦慮和憂鬱症也同樣有所影響。因此，若一直陷在「睡不好」的陷阱，建議尋求家醫科、身心科或小兒科等醫師，才能改善健康。
原文出處：Sleep disorders are associated with more parental stress
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57301
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw