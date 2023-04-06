性感與激情，Genesis GV80 Coupe Concept紐約車展吸睛登場

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為因應市場需求Genesis於2020年推出品牌首款豪華休旅GV80，近日於紐約車展Genesis則帶來衍生車型GV80 Coupe Concept。GV80 Coupe Concept雖為概念車身分，但其實整體已相當接近量產車，而在外型方面則是基於GV80基礎進行改良。首先在車色上Genesis替GV80 Coupe Concept漆上亮橘配色，光是如此就足以吸引眾人目光，寬大水箱護罩與更運動化的氣壩及斜背身形則展現性能定位，分離式頭燈延伸至葉子版與前後呼應的尾燈，額外營造出醒目科技視覺感受。
GV80 Coupe Concept除在外型強調運動訴求，於座艙部分更是完全以性能為導向，四張橘色碳纖維座椅搭配麂皮與橘色縫線和行李廂拉桿，充分彰顯GV80 Coupe Concept運動跑旅的身分，先前就有消息GV80要推出四座車型，如今看來應該就是GV80 Coupe Concept了。動力方面Genesis並未透露GV80 Coupe Concept規格，但以定位來看應會搭載具有375hp馬力的3.5升V6渦輪引擎。至於何時推出量產版，據了解預計2024年有望登場。