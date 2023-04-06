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性感與激情，Genesis GV80 Coupe Concept紐約車展吸睛登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Genesis於2020年時推出GV80，GV80無論外型或是座艙都是品牌驚豔之作，而近日Genesis在紐約車展帶來新的吸睛作品GV80 Coupe Concept，除了外型搶眼，最吸眼球的就是車內那四張碳纖維座椅。

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為因應市場需求Genesis於2020年推出品牌首款豪華休旅GV80，近日於紐約車展Genesis則帶來衍生車型GV80 Coupe Concept。GV80 Coupe Concept雖為概念車身分，但其實整體已相當接近量產車，而在外型方面則是基於GV80基礎進行改良。首先在車色上Genesis替GV80 Coupe Concept漆上亮橘配色，光是如此就足以吸引眾人目光，寬大水箱護罩與更運動化的氣壩及斜背身形則展現性能定位，分離式頭燈延伸至葉子版與前後呼應的尾燈，額外營造出醒目科技視覺感受。

車頭與GV80相似，但GV80 Coupe Concept卻散發更強烈的性能氣息。
車頭與GV80相似，但GV80 Coupe Concept卻散發更強烈的性能氣息。
分離式頭燈延續至葉子版處，尾燈也採呼應方式設計。
分離式頭燈延續至葉子版處，尾燈也採呼應方式設計。
身為跑旅廠徽當然要黑化處理。
身為跑旅廠徽當然要黑化處理。
GV80 Coupe Concept除在外型強調運動訴求，於座艙部分更是完全以性能為導向，四張橘色碳纖維座椅搭配麂皮與橘色縫線和行李廂拉桿，充分彰顯GV80 Coupe Concept運動跑旅的身分，先前就有消息GV80要推出四座車型，如今看來應該就是GV80 Coupe Concept了。動力方面Genesis並未透露GV80 Coupe Concept規格，但以定位來看應會搭載具有375hp馬力的3.5升V6渦輪引擎。至於何時推出量產版，據了解預計2024年有望登場。

GV80 Coupe Concept座艙格局和GV80相同，配備14.5吋中控螢幕。
GV80 Coupe Concept座艙格局和GV80相同，配備14.5吋中控螢幕。
車內最醒目的就是四張橘麂皮配橘色縫線的座椅。
車內最醒目的就是四張橘麂皮配橘色縫線的座椅。
行李廂配備拉桿。
行李廂配備拉桿。
GV80 Coupe Concept動力應會是375hp馬力的3.5升V6渦輪引擎。
GV80 Coupe Concept動力應會是375hp馬力的3.5升V6渦輪引擎。

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