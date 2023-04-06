▲ 宏佳騰特約商家招募活動起跑，限時購車優惠實施中

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近期為進一步達到「車主－商家」共榮共好的雙向互惠目的，宏佳騰發起「阿宏夥伴」特約商家招募活動。只要是實體商家都可線上報名參加招募，待審核通過後，商家資訊預告將於6月中免費刊登在宏佳騰官方網站及CROXERA App特約專區頁面，方便全台車主查閱。特約商家也可透過宏佳騰官方平台、門市[email protected]、門市粉絲專頁、非官方車主社團等多元網路平台，達到最大化的互惠推廣宣傳效益，有效帶動商家活絡度。欲知更多詳情，請洽官網查詢：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/appointedstore
未來全台宏佳騰車主前往特約商家消費時，只要出示鑰匙或CROXERA APP綁定車輛畫面，即可享有由商家提供的「愛玩車友」專屬優惠，遍布全台各地的「阿宏夥伴」特約商家網絡，也將為車主帶來橫跨食、衣、住、行等不同領域的專屬尊榮服務。
放大你的 6,000 元大紅包 宏佳騰限定車型購車再贈 9,000 元
響應政府四月全民普發6,000元現金大紅包政策，為讓消費者可以更輕鬆成為「阿宏愛玩車主」，宏佳騰智慧電車率先響應加碼推出更多購車福利。活動期間（即日起至4/15止）消費者只要入主Ai-1 Ultra ABS、Ai-4 Ever指定車型，除可搭配政府汰舊換新補助享最高可折29,800元優惠外，更額外再享最高9,000元及4,500元購車優惠折扣。限定車型Ai-1 Ultra Belt與Ai-2 Gather/+，活動期間購車再加碼贈送鋁合金腳踏墊、專用前置物籃等多項原廠精品，預知更多優惠詳情，請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/promotion