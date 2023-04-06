四驅純電Mini來了！Countryman將擁有308匹最大馬力

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雖然Mini並沒有強大的科技基礎，而其消費者其實也不是非常在意他們的車有沒有良好的配備，即便其電動車款的續航里程不長，但依舊受到不少死忠車迷喜愛，現在電動浪潮也延伸到Countryman身上，目前將會擁有兩種車型，入門版本Countryman E擁有188匹最大馬力，與現有的Cooper Electric一樣，預計將會採用前輪驅動配置，而頂級的SE ALL4將會在前後軸各安裝一具電動馬達，擁有308匹的最大馬力，這也將會是Mini第一款四驅純電車款，搭載上64.7kWh的電池組，將擁有約450公里的純電續航里程，但這是根據WLTP的標準計算，實際里程將會大打折扣。
而在內部空間部分也將會表現更好，這輛車比起現有的Countryman還要長了約13公分，同時也長高了6公分左右，代表著頭部空間表現將會比起現行的車款更好，膝部空間相信也會有所進步，另外在內裝材質從方向盤、儀表板、地毯甚至是車內頂篷都是採用回收材質再製，整輛車在製造過程中減少碳排放達85%，預計今年將會在德國的工廠開始製造，成為第一款在德國打造的Mini車輛，預計在年底以前就會交付車輛給車主，讓大家享有更新穎的純電Mini風采。