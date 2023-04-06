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四驅純電Mini來了！Countryman將擁有308匹最大馬力

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

Mini擁有可愛的外型特色，而電動化成為趨勢之後，他們也從善如流開始打造電動車款，現在Countryman休旅車款也迎來了純電車型，擁有四驅特色將會是品牌第一輛全輪驅動的純電車款，而目前原廠規劃了兩種車型，分別為188匹動力的Countryman E以及308匹動力的SE ALL4。

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Mini Countryman將擁有純電動力，並且會搭配上四驅系統，成為品牌第一款四驅純電車輛。
Mini Countryman將擁有純電動力，並且會搭配上四驅系統，成為品牌第一款四驅純電車輛。
雖然Mini並沒有強大的科技基礎，而其消費者其實也不是非常在意他們的車有沒有良好的配備，即便其電動車款的續航里程不長，但依舊受到不少死忠車迷喜愛，現在電動浪潮也延伸到Countryman身上，目前將會擁有兩種車型，入門版本Countryman E擁有188匹最大馬力，與現有的Cooper Electric一樣，預計將會採用前輪驅動配置，而頂級的SE ALL4將會在前後軸各安裝一具電動馬達，擁有308匹的最大馬力，這也將會是Mini第一款四驅純電車款，搭載上64.7kWh的電池組，將擁有約450公里的純電續航里程，但這是根據WLTP的標準計算，實際里程將會大打折扣。

純電的Countryman將會比現行的車款還要大上一些，預期將會帶來更好的內部空間表現。
純電的Countryman將會比現行的車款還要大上一些，預期將會帶來更好的內部空間表現。
而在內部空間部分也將會表現更好，這輛車比起現有的Countryman還要長了約13公分，同時也長高了6公分左右，代表著頭部空間表現將會比起現行的車款更好，膝部空間相信也會有所進步，另外在內裝材質從方向盤、儀表板、地毯甚至是車內頂篷都是採用回收材質再製，整輛車在製造過程中減少碳排放達85%，預計今年將會在德國的工廠開始製造，成為第一款在德國打造的Mini車輛，預計在年底以前就會交付車輛給車主，讓大家享有更新穎的純電Mini風采。

純電的Countryman將會是Mini品牌第一輛在德國生產的車款。
純電的Countryman將會是Mini品牌第一輛在德國生產的車款。

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