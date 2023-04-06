不當體罰管教不僅重傷親子關係　家扶：還加重兒少問題行為

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父母教養方式 影響兒少人格台灣每年約新增一萬多名兒少遭不當對待，其中以身體不當對待類型為最多；而家扶基金會每年新承接的追蹤輔導案約1,500名兒少，服務實務中發現，遭身體不當對待或管教不當的兒少，多數集中在小學階段。
體罰的速成式教養策略，無形中卻犧牲了「親子關係」和「兒少健康」，更潛藏暴力循環風險。家扶基金會呼籲用合宜的管教方式才能正確傳達父母的愛，而社會大眾一起加入關注、用愛包圍。
體罰重傷親子關係 兒少問題不減反增調查指出，小學階段兒少遭受體罰會影響親子關係，有4成5會減少與父母溝通、不願分享心事；在心理層面則近7成認為體罰讓自己失去自信，超過半數容易情緒低落，更有3成左右會開始自我否定，甚至覺得不被父母疼愛。
在外在行為上亦出現變化，逾3成會隱瞞自己的事或無法專注課業，甚至近2成會自我放棄)，令人諷刺地，所有父母不希望在孩子身上看到的事，都會伴隨體罰出現。新北市家扶社工督導彭淑鈴表示，相信家長管教的初衷都是為了孩子好，但用錯方法不但傷害孩子，甚至會助長其他更不適行為。
體罰藏暴力風險 教養需更多耐心兒少隨著年齡增長越認同「體罰」是一種暴力行為，其中曾被父母以維持姿勢、用器具或用拳腳體罰的小學兒少，皆有高達或近四成表示，自己會以暴力解決問題，令人憂心暴力的惡性循環已潛藏在父母的教養方式中。
新北市家扶社工督導彭淑鈴表示，相信家長管教的初衷都是為了孩子好，但用錯方法不但傷害孩子，甚至會助長其他更不適行為。育兒過程中，孩子就像一面鏡子，當我們用愛與耐心教養，這些特質也會烙印在孩子行為上，這些美好最終都會回饋給家長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57303
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