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MAZDA 獲邀加入「次世代生質燃料技術研究協會」

▲ MAZDA 獲邀加入「次世代生質燃料技術研究協會」
▲ MAZDA 獲邀加入「次世代生質燃料技術研究協會」

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為了能在追求環保的同時，讓市場保有多元化動力選擇，並讓新世代燃料更環保，進一步延續燃油引擎的壽命。MAZDA於2023年3月宣布加入「次世代生質燃料技術研究協會(Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels)」，未來將為促進生質技術研究和汽車生物乙醇燃料的高效生產共同努力。

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「次世代生質燃料技術研究協會」於2022年成立，旨在改善燃油製造過程，降低污染並提高燃油效率；創造零排放的環境。藉由推動有關生質利用，與提高車用生質乙醇燃料的效率等技術研究，以實現碳中和社會的目標。此協會致力推動改善生質乙醇燃料的生產技術，以及萃取製成生質乙醇燃料過程中產生的二氧化碳的研究方案，為實現碳中和社會諸多解決方案的重點項目，這也與MAZDA提倡提供車主更多選擇的想法不謀而合。由於與協會有著同樣的目標，以及提供多元解決策略的相同概念，促使MAZDA加入此協會，成為其第七位企業成員，未來預計提供協會更多生質混合性燃料的研究技術。

MAZDA日本總部專責科技研究的首席工程師山下裕之(Hiroyuki Yamashita)指出，透過協會的參與，MAZDA將與其他企業成員攜手改善車用生質乙醇燃油的製程，並推動其他友善環境的造車技術發展，以實現公司對碳中和環境永續發展的承諾。協會的主席Koichi Nakata則歡迎MAZDA作為協會的最新合作夥伴，並表示碳中和燃料是達成碳中和環境的最佳能源解決方案，協會將持續研發生質乙醇燃料的生產技術，並轉化生產過程中產生的二氧化碳為綠色能源。

MAZDA致力於實現碳中和社會，在「SKYACTIV TECHNOLOGY全新動能科技」的基礎下，不斷研發創新環保科技，提供兼具駕馭樂趣、高效性能和環保動力的車系編成，搭配堆疊基石策略（Building Block Strategy）開發最佳化引擎、傳動系統和底盤懸吊，降低耗損並減少碳排放，發展出全球首款量產 e-SKYACTIV X 汽油壓燃引擎，實現高效表現、高轉輸出和低排放兼具的優點。今年初在歐洲發表增程型電動車MX-30 e- SKYACTIV R-EV，以及在北美及歐洲地區收到正面迴響的全新Large Architecture平台商品上有多樣動力選擇，包含全新動力傳動系統e-SKYACTIV X 直列六缸引擎和 M Hybrid Boost 48V 輕度混合動力系統以及PHEV，充分展現了最新環保性能和駕駛樂趣完美結合，善盡保護地球環境的責任。

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