▲ MAZDA 獲邀加入「次世代生質燃料技術研究協會」

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「次世代生質燃料技術研究協會」於2022年成立，旨在改善燃油製造過程，降低污染並提高燃油效率；創造零排放的環境。藉由推動有關生質利用，與提高車用生質乙醇燃料的效率等技術研究，以實現碳中和社會的目標。此協會致力推動改善生質乙醇燃料的生產技術，以及萃取製成生質乙醇燃料過程中產生的二氧化碳的研究方案，為實現碳中和社會諸多解決方案的重點項目，這也與MAZDA提倡提供車主更多選擇的想法不謀而合。由於與協會有著同樣的目標，以及提供多元解決策略的相同概念，促使MAZDA加入此協會，成為其第七位企業成員，未來預計提供協會更多生質混合性燃料的研究技術。
MAZDA日本總部專責科技研究的首席工程師山下裕之(Hiroyuki Yamashita)指出，透過協會的參與，MAZDA將與其他企業成員攜手改善車用生質乙醇燃油的製程，並推動其他友善環境的造車技術發展，以實現公司對碳中和環境永續發展的承諾。協會的主席Koichi Nakata則歡迎MAZDA作為協會的最新合作夥伴，並表示碳中和燃料是達成碳中和環境的最佳能源解決方案，協會將持續研發生質乙醇燃料的生產技術，並轉化生產過程中產生的二氧化碳為綠色能源。
MAZDA致力於實現碳中和社會，在「SKYACTIV TECHNOLOGY全新動能科技」的基礎下，不斷研發創新環保科技，提供兼具駕馭樂趣、高效性能和環保動力的車系編成，搭配堆疊基石策略（Building Block Strategy）開發最佳化引擎、傳動系統和底盤懸吊，降低耗損並減少碳排放，發展出全球首款量產 e-SKYACTIV X 汽油壓燃引擎，實現高效表現、高轉輸出和低排放兼具的優點。今年初在歐洲發表增程型電動車MX-30 e- SKYACTIV R-EV，以及在北美及歐洲地區收到正面迴響的全新Large Architecture平台商品上有多樣動力選擇，包含全新動力傳動系統e-SKYACTIV X 直列六缸引擎和 M Hybrid Boost 48V 輕度混合動力系統以及PHEV，充分展現了最新環保性能和駕駛樂趣完美結合，善盡保護地球環境的責任。