輕熟女竟「禿了」！自信全無陷焦慮　醫揭病因

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圓形禿「鬼剃頭」自體免疫疾病 有家族史機率高奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心醫師王羽安表示，圓形禿即俗稱的「鬼剃頭」，是一種非疤痕性的落髮，一個人終其一生有1.7%的機會得到此疾病，好發的年齡大約介於20至40歲之間，男性及女性的機會大致相同；由於圓形禿病人通常不會有頭皮的不適，有時是由別人無意中看到或去理髮時才會發現。
造成圓形禿的機轉十分複雜，目前研究顯示這是一個自體免疫的疾病，由不正常活化的免疫細胞集中攻擊頭皮上的毛囊造成。若家族裡面有人曾罹患圓形禿，通常發病的年齡會稍微年輕一點；其他可能合併共病包括白斑、異位性皮膚炎、自體免疫甲狀腺疾病、過敏性鼻炎、乾癬、紅斑性狼瘡等。
治療取決嚴重度 「自費口服標靶」新武器王羽安指出，目前治療圓形禿的武器大多是針對過度活化的免疫細胞做抑制，在選擇上則主要取決於病人年紀、落髮的病程與嚴重度。若影響的斑塊面積不大，通常首選的治療為病灶內注射類固醇，副作用為注射時造成的疼痛感及毛囊炎。
若影響的頭皮面積超過50%或進程極快，會選擇口服或靜脈注射的免疫抑制劑，通常會需要定期抽血監測副作用。外用治療包含類固醇、生髮藥水、免疫調節劑等，也都被證實有不同程度的療效。
而目前較新的治療為口服小分子免疫標靶藥物(JAK inhibitor)，原本是用在治療類風濕性關節炎的病人身上，卻意外發現對圓形禿也有不錯療效，且副作用相對傳統的免疫抑制劑少很多，是圓形禿治療的一大進展，惟健保尚未給付需自費使用。
需數個月治療且有復發性 建議及早治療改善王羽安建議，每個圓形禿案例都可能表現不同的進程，通常有後枕部落髮、年紀輕發病、合併指甲異常等影響，慢性反覆病程的預後會較差一些。頭皮的毛囊生長有一定的週期，故治療圓形禿並不會馬上出現反應，通常需要好幾個月的時間，且有復發的可能，患者應儘早尋求皮膚科醫師的幫助，改善症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57306
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