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輕熟女竟「禿了」！自信全無陷焦慮　醫揭病因

輕熟女竟「禿了」！自信全無陷焦慮　醫揭病因
輕熟女竟「禿了」！自信全無陷焦慮　醫揭病因

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】32歲小嫻某日梳頭髮時，無意中摸到頭頂上方有一小塊區域似乎沒有頭髮，由於頭皮沒有症狀，她擔心禿頭也害怕是其他疾病引起，加重她的心理壓力十分焦慮。經診察確定為圓形禿(Alopecia areata)，在接受數月規則的皮下類固醇治療及定期追蹤後，禿髮區域已長出許多細毛，他對回復秀髮充滿期待，也重拾信心。

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圓形禿「鬼剃頭」自體免疫疾病　有家族史機率高

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心醫師王羽安表示，圓形禿即俗稱的「鬼剃頭」，是一種非疤痕性的落髮，一個人終其一生有1.7%的機會得到此疾病，好發的年齡大約介於20至40歲之間，男性及女性的機會大致相同；由於圓形禿病人通常不會有頭皮的不適，有時是由別人無意中看到或去理髮時才會發現。

造成圓形禿的機轉十分複雜，目前研究顯示這是一個自體免疫的疾病，由不正常活化的免疫細胞集中攻擊頭皮上的毛囊造成。若家族裡面有人曾罹患圓形禿，通常發病的年齡會稍微年輕一點；其他可能合併共病包括白斑、異位性皮膚炎、自體免疫甲狀腺疾病、過敏性鼻炎、乾癬、紅斑性狼瘡等。

治療取決嚴重度　「自費口服標靶」新武器

王羽安指出，目前治療圓形禿的武器大多是針對過度活化的免疫細胞做抑制，在選擇上則主要取決於病人年紀、落髮的病程與嚴重度。若影響的斑塊面積不大，通常首選的治療為病灶內注射類固醇，副作用為注射時造成的疼痛感及毛囊炎。

若影響的頭皮面積超過50%或進程極快，會選擇口服或靜脈注射的免疫抑制劑，通常會需要定期抽血監測副作用。外用治療包含類固醇、生髮藥水、免疫調節劑等，也都被證實有不同程度的療效。

而目前較新的治療為口服小分子免疫標靶藥物(JAK inhibitor)，原本是用在治療類風濕性關節炎的病人身上，卻意外發現對圓形禿也有不錯療效，且副作用相對傳統的免疫抑制劑少很多，是圓形禿治療的一大進展，惟健保尚未給付需自費使用。

需數個月治療且有復發性　建議及早治療改善

王羽安建議，每個圓形禿案例都可能表現不同的進程，通常有後枕部落髮、年紀輕發病、合併指甲異常等影響，慢性反覆病程的預後會較差一些。頭皮的毛囊生長有一定的週期，故治療圓形禿並不會馬上出現反應，通常需要好幾個月的時間，且有復發的可能，患者應儘早尋求皮膚科醫師的幫助，改善症狀。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57306

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