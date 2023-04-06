空污、二手菸都可能害皮膚爛！　醫揭「隱形肌膚殺手」

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皮膚疾病惡化 空污有相關聯空氣污染常發生於初春時節，蔡文騫醫師說，空氣中的懸浮微粒、硫化物、氮氧化物等污染物質容易加劇肌膚老化，造成臉部色素斑點增加、皺紋加深等問題；也曾有研究指出青春痘、禿頭、乾癬等常見皮膚疾病惡化也與空污有關。
蔡文騫醫師表示，有研究報告指出，若孩童長期處於PM2.5的環境中，可能提高1.6倍異味性皮膚炎的發病風險，若孕婦曝露於一氧化氮等污染中，則可能增加達1.5倍的新生兒異位性皮膚炎風險。此外，室內空氣污染物如二手菸、甲醛、燒煤也對皮膚有害，可要小心這些隱形的肌膚殺手。
空氣品質較差 減少戶外活動當室外空氣品質較差時，應盡可能減少非必要的戶外活動時間。蔡文騫醫師說，若不得不外出時，建議民眾回到家時先以溫和的方式清潔肌膚，換下外出衣物，減少殘留的空氣污染成份。營養補充方面可以多攝取有豐富維生素C、維生素E、多酚的蔬果，減少自由基與氧化壓力對皮膚所造成的傷害。
蔡文騫醫師表示，目前市面上有些宣稱可以減少空汚傷害的皮膚外用保養品，但仍待更多的研究證據證實；此外，隔離霜的名字也容易引起誤會，隔離霜本質較接近保濕防曬面霜，若單純使用隔離霜，能發揮的隔絕效果十分有限，不能因塗抹隔離霜而輕忽空污對肌膚的影響。蔡文騫醫師提醒，春季天氣變化過於快速，皮膚可能來不及自我調適，因此防曬與保濕等基本功仍不可少。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57324
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