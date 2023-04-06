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1歲男童鼻子頻流膿、臭黃鼻涕　竟是鼻孔卡「1物」惹禍

1歲男童鼻子頻流膿、臭黃鼻涕　竟是鼻孔卡「1物」惹禍
1歲男童鼻子頻流膿、臭黃鼻涕　竟是鼻孔卡「1物」惹禍

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一位新住民媽媽發現自己1歲大的男童右側鼻孔間斷性地出現黃鼻涕，還帶有惡臭味，連續一個禮拜沒有改善，甚至偶爾夾雜血絲，帶至兒科診所就醫，醫師發現鼻腔內有異物，至衛生福利部南投醫院耳鼻喉科，醫師檢查發現鼻腔內卡了一顆蒜頭，於是細心使用工具將它挖出，男孩雖哭鬧不已，但還是順利完成異物取出。

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蒜頭卡鼻腔難夾出　醫師細心用迴紋針勾出

媽媽看到醫師從寶貝的鼻腔取出蒜頭時整個傻眼，表示壓根不知道孩子什麼時候將大蒜塞入鼻孔，起初流鼻涕以為是天氣溫差大而感冒，但是媽媽覺得越來越不對勁，帶去就醫才發現原來鼻子裡有異物。

大蒜停留在潮濕悶熱的鼻腔環境中，又軟又爛，夾取不易，容易破碎在鼻腔中。賴文森醫師以迴紋針折成圓勾形狀，將異物由後向前勾出，避免傷到鼻腔黏膜的情況下，順利將1公分大的蒜頭完整取出。

症狀非一般急性鼻竇炎　孩子怕被罵不敢說

賴文森醫師指出，患者來診時，聽家長描述他單側流黃稠鼻涕，而且還夾雜血絲，這並非一般的急性鼻竇炎症狀。由於孩子年紀小不會表達，或是害怕被家長責罵而不敢告知，往往延遲了異物取出的時間，反而容易導致整個鼻腔發炎化膿，也影響到日常的呼吸。

孩子亂塞異物　家長應多留意

賴文森醫師提醒，家長若發現異物時，不要嘗試自行取出，除了可能將異物往內推入更深處外，進而造成上呼吸道阻塞的危險；另外鼻腔黏膜較脆弱，自行挖取的過程中容易造成鼻腔腫脹出血。

賴文森醫師呼籲家長們，由於孩子好奇心重，喜歡將小東西、玩具往身上有洞的地方塞，例如耳朵、口腔、鼻腔、甚至陰道或肛門等。家長必須教育幼童勿將東西放置身體內，同時也要把家中日常的小東西收拾好或放在高處，避免讓小朋友自行拿取，也要多留意孩子的行為，若發現異狀應盡早就醫，降低異物留置體內所造成的傷害。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57325

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