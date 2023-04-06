1歲男童鼻子頻流膿、臭黃鼻涕　竟是鼻孔卡「1物」惹禍

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蒜頭卡鼻腔難夾出 醫師細心用迴紋針勾出媽媽看到醫師從寶貝的鼻腔取出蒜頭時整個傻眼，表示壓根不知道孩子什麼時候將大蒜塞入鼻孔，起初流鼻涕以為是天氣溫差大而感冒，但是媽媽覺得越來越不對勁，帶去就醫才發現原來鼻子裡有異物。
大蒜停留在潮濕悶熱的鼻腔環境中，又軟又爛，夾取不易，容易破碎在鼻腔中。賴文森醫師以迴紋針折成圓勾形狀，將異物由後向前勾出，避免傷到鼻腔黏膜的情況下，順利將1公分大的蒜頭完整取出。
症狀非一般急性鼻竇炎 孩子怕被罵不敢說賴文森醫師指出，患者來診時，聽家長描述他單側流黃稠鼻涕，而且還夾雜血絲，這並非一般的急性鼻竇炎症狀。由於孩子年紀小不會表達，或是害怕被家長責罵而不敢告知，往往延遲了異物取出的時間，反而容易導致整個鼻腔發炎化膿，也影響到日常的呼吸。
孩子亂塞異物 家長應多留意賴文森醫師提醒，家長若發現異物時，不要嘗試自行取出，除了可能將異物往內推入更深處外，進而造成上呼吸道阻塞的危險；另外鼻腔黏膜較脆弱，自行挖取的過程中容易造成鼻腔腫脹出血。
賴文森醫師呼籲家長們，由於孩子好奇心重，喜歡將小東西、玩具往身上有洞的地方塞，例如耳朵、口腔、鼻腔、甚至陰道或肛門等。家長必須教育幼童勿將東西放置身體內，同時也要把家中日常的小東西收拾好或放在高處，避免讓小朋友自行拿取，也要多留意孩子的行為，若發現異狀應盡早就醫，降低異物留置體內所造成的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57325
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