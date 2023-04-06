流感、腸病毒、猴痘3病毒社區傳播！　民眾如何防範？疾管署這樣說

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流感季未過 做好手部衛生、咳嗽禮節疾管署4月6日表示，上週門急診類流感就診人次超過4萬5千人，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多，其次為腺病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。
上週更新增了3例流感併發重症病例，其中2例為A型H3N2，1例為A型H1N1。本流感季自去（2022）年10月1日起至今（2023）年4月4日，流感併發重症病例累計70例，死亡累計14例，以A型H3N2為多，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。
疾管署呼籲，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，尤其若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。
腸病毒疫情上升 環境消毒用「它」別用酒精此外，近幾週腸病毒疫情呈上升趨勢，整體疫情傳播風險也上升。國內近日新增2例腸病毒71型輕症病例，今年已累計4例腸病毒71型輕症個案。根據疾管署監測資料顯示，上週腸病毒門急診就診人次較前一週上升29.5%，且高於2020－2022年同期。
根據實驗室監測顯示，社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。疾管署提醒，目前已進入腸病毒流行期，民眾應做好個人衛生，以肥皂正確勤洗手。
疾管署也提到，民眾近期習慣用酒精進行環境消毒，但酒精對於腸病毒的毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。
若是一般的環境消毒，應使用濃度為500 ppm的消毒水，民眾可用8瓶1,250 c.c.寶特瓶清水加入100 c.c.漂白水。而處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。
疾管署提醒，消毒水擦拭環境、器具後，應靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。
猴痘再增2本土 避免親密接觸、接種疫苗而猴痘疫情也是民眾需要特別注意的，疾管署4月6日公布，國內又新增2例猴痘本土病例，目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天，另27名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。
截至今日猴痘累計確診數為23例，分別為16例本土、7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸傳播為主，民眾前往流行地區或國內風險場域應落實自我防護，避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。
若出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
另外，民眾若自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，4月10日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。
本階段意願登記平臺自4月10日下午2時開放後，開放時間為每週一至週五，上午9時至下午5時（週末及例假日不開放），預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市（離島縣市除外）共48家合作醫院。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57402
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