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癌症治療新選擇！　SDX技術降低放射治療副作用風險

癌症治療新選擇！　SDX技術降低放射治療副作用風險
癌症治療新選擇！　SDX技術降低放射治療副作用風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一位47歲曾姓婦女在接受乳房攝影檢查時發現左乳有異狀，進一步檢查確診為乳癌第一期；另一位34歲王姓女子則是在洗澡的時候發現左邊乳房有硬塊，經過兩個月的觀察沒改善後至乳房外科門診接受診療，確診乳癌第一期。

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癌症放射治療　過程必經療程

這兩位患者在接受手術、化療後，接續安排放射線治療，在放射治療期間使用SDX技術，提升治療放射治療的準確度。衛福部南投醫院放射腫瘤科嚴儆恒醫師指出，放射治療俗稱電療，是癌症治療的重要環節。SDX技術是一種對呼吸運動控制的技術，可以追蹤患者在呼吸過程中胸腔的移動，從而幫助在放射治療過程中胸腔位置保持穩定，減少乳癌放射治療時心肺的輻射劑量，降低將來有可能產生心血管副作用的風險。

呼吸調控技術　提高治療水平

嚴儆恒醫師更指出，SDX呼吸調控技術是各大醫學中心主流的呼吸調控技術，在此技術的輔助下，不適合手術的初期肺癌與肝癌患者甚至可以使用放射治療取代手術來治癒癌症。

SDX技術的引進為癌症患者提供更先進和高效的放射治療服務，同時也代表了醫療技術上的不斷進步和提高。希望通過這一項目來提高醫院的治療水平和服務質量，為廣大患者提供更優質和專業的醫療服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57326

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