▲ 久等了！VW Tiguan、Tiguan Allspace 新年式陣列抵台，分公司推優購專案

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車室部分，The Tiguan擁有全新數位化座艙，搭載Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto 與 無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔(Type-C)，享更流暢的數位化操作介面。而最大馬力320ps 的強悍性能休旅The Tiguan R，座艙內配有R 專屬運動化真皮多功能方向盤，以及專屬R按鍵，駕駛可隨心所欲啟動「賽車模式」，感受源源不絕的駕控樂趣。
另外，七人座運動休旅The Tiguan Allspace，全車系標配4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統、IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統和IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，帶來穩定的車身動態，完整安全防護科技及全天候行車照明。車室空間上，第二排4／2／4 分離式後座椅可前後滑移彈性調整乘員膝部空間、第三排5／5分離第三排座椅可增加乘坐人數，打平後的行李箱空間可擴增至1,775公升，另搭配Easy Open／Close 電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），車主可輕鬆放置各式大型物品與行李，擁有性能與機能兼具的德系車款。
台灣福斯汽車推出多元購車方案，除了指定車型享有第五年延長保固外，車主再享超值換購補助金，欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 40,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定），指定車型更享有現金專案優惠。誠摯邀請消費者造訪全台展示中心，預約鑑賞德藝魅力。
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