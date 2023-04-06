▲ ST 性能式樣車交車開始，Ford Focus 三月蟬聯台灣中型車銷售冠軍

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進口車部份，Ford也為消費者帶來好消息，包含：車迷期待已久的新世代「德意志性能陣線」New Ford Focus ST X車系已陸續展開交車，福特六和亦持續爭取來自Ford德國 Saarlouis廠之產能配額，以滿足台灣消費者之訂單需求；而甫於2022年第四季在台上市的新世代歐洲進口正七人座「百變小酷巴」Tourneo Connect旅玩家，當中最具價格競爭力的「玩樂版」車型（全新2023年式售價112.8萬）亦正式到港，在最適合多人同樂的春遊好時光，以正七人座格局及靈活變化空間機能設計，為台灣消費者帶來絕佳選擇。
New Ford Focus ST目前在台導入Focus ST X Hatchback 6MT車型（售價148.9萬）及ST X Wagon車型（售價156.9萬）均搭載2.3L EcoBoost®280雙渦流渦輪增壓汽油引擎，釋放280ps最大馬力，並在性能本格之上導入全新外觀內裝，升級包含：FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕和SYNC®4娛樂通訊整合系統、雙前座14向調整之Ford Performance性能跑車電動座椅（附加熱功能），並標配Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，驚艷引頸企盼多時的台灣車迷，極致的駕馭體驗也絕對是車迷珍藏的焦點。
以「百變小酷巴」形象深植人心的Ford Tourneo Connect旅玩家，上市以來挾帶歐洲進口正七人座格局及雙滑門配置，結合可靈活變化的座椅機能設計，呈現出1至7人使用的同級最豐富車室空間應用格局，成功搶進台灣百萬正七人座多功能廂式MPV級距。新世代的Ford Tourneo Connect旅玩家不僅帶來全新內外觀，也在智能與安全科技配備上進化，並以極具競爭力的售價在同級市場展現最大價值（玩咖版124.8萬；玩樂版112.8萬），商務、自用兩相宜，同時，在車主擁車期間之定期保養及消耗性零件（如：五油三水等）與非消耗零件（如：車身鈑件等）上，亦提供絕對性的養護成本優勢。此外，Ford遍佈全台共計64個銷售及服務據點，也以完整且便利的經銷體系與售服網絡，為消費者從購車到擁車歷程，提供更全面性的優質體驗。