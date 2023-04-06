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台灣青少年每7人就有1人憂鬱　「1關鍵」提高求助意願

台灣青少年每7人就有1人憂鬱　「1關鍵」提高求助意願
台灣青少年每7人就有1人憂鬱　「1關鍵」提高求助意願

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】新冠肺炎疫情前，經董氏基金會調查，台灣青少年平均每7人就有一人達到憂鬱情緒需專業協助的程度，但多數青少年沒有接受治療。根據2022年2月《兒童心理學與精神病學雜誌》發布的一項研究指出，與憂鬱治療相關宣導倡議短片，有助於青少年減少憂鬱症的汙名感(stigma)，提升其尋求專業協助治療的意願。

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透過同理心態　提高治療意願

該研究招募1,183名年齡介於14-18歲的青少年，隨機將他們編入介入組與對照組，請他們觀看短片，每部約100秒。

結果發現，介入組在憂鬱汙名感量表(Depression Stigma Scale)，相較對照組的污名感顯著降低；而根據一般求助問卷(General Help-Seeking Questionnaire)的測量結果發現，介入組尋求治療的意願也顯著增加。研究也顯示，短片中的主角和參與青少年的種族(無關性別)是否一致也影響結果。與片中主角相同種族的青少年，其對憂鬱症的汙名感減少更多，且尋求治療的意願更高。

憂鬱症去汙名化　提升專業求助資源

陳質采醫師建議，臨床工作者、家人可先了解和聆聽青少年對憂鬱症的觀點和想法，他們可能連憂鬱是可以處遇治療的想法都沒有，或是有錯誤認知，覺得罹患憂鬱症就完蛋了。幫助他們正確認識憂鬱症，降低因不了解產生的害怕，以及減少他們對憂鬱症的污名感，有助於提升求助意願。

老師、家長認知態度需更精進　建立正確面對疾病觀念

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，老師和家長與青少年的相處最密切，實務上學校老師發現學生有憂鬱情緒，在和家長溝通時常因不了解而被拒絕，建議老師和家長的認知態度需要更精進，學習同理憂鬱青少年，家長的反應容易成為憂鬱症是否被標籤化的關鍵，可針對家長提供相關的講座、課程或影片，幫助其建立正確面對憂鬱症的態度。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57307

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